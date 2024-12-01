00:55 ()
Онлайн трансляции
Суббота 21 декабря
Воскресенье 22 декабря
Свернуть список

Бохум - Хайденхайм 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
22 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Бохум
Хайденхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Хайденхайм, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
27 Германия вр Патрик Древес
14 Германия зщ Тим Эрман
20 Украина зщ Иван Ордец
5 Бразилия зщ Бернардо
15 Германия зщ Феликс Пасслак
19 Словакия пз Матуш Беро
6 Франция пз Ибраима Сиссоко
32 Германия пз Максимилиан Виттек
29 Германия пз Мориц Брошински
33 Германия нп Филипп Хофман
21 Германия нп Геррит Хольтман
1 Германия вр Кевин Мюллер
2 Германия зщ Марнон Буш
6 Германия зщ Патрик Майнка
4 Германия зщ Тим Зирслебен
19 Германия зщ Йонас Фёренбах
39 Германия пз Никлас Дорш
3 Германия пз Ян Шёппнер
8 Бразилия пз Лео Шенца
10 Германия пз Пауль Ваннер
17 Австрия пз Матиас Хонсак
18 Германия нп Марвин Пирингер
Главные тренеры
Германия Петер Цейдлер
Германия Дитер Хеккинг
Германия Франк Шмидт
История личных встреч
13.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур Бохум1 : 1Хайденхайм
26.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур Хайденхайм0 : 0Бохум
21.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Хайденхайм0 : 2Бохум
18.12.2020 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Бохум3 : 0Хайденхайм
16.05.2020 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Бохум3 : 0Хайденхайм
06.10.2019 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Хайденхайм2 : 3Бохум
08.03.2019 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Бохум1 : 0Хайденхайм
29.09.2018 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Хайденхайм3 : 2Бохум
16.02.2018 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Хайденхайм1 : 0Бохум
17.09.2017 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Бохум1 : 2Хайденхайм
14.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур 1 : 1Бохум
07.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур Бохум0 : 1
30.11.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур 1 : 0Бохум
23.11.2024 Германия — Бундеслига 11-й тур 2 : 0Бохум
09.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур Бохум1 : 1
19.12.2024 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Хайденхайм1 : 1
15.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур Хайденхайм1 : 3
12.12.2024 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 3 : 1Хайденхайм
07.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур 4 : 2Хайденхайм
01.12.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур Хайденхайм0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1536
2
Лига чемпионов
Байер1532
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1527
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1527
5
Лига Европы
Майнц1525
6
Квалификация Лиги конференций
Вердер1525
7 Боруссия М1524
8 Фрайбург1524
9 Штутгарт1523
10 Боруссия Д1422
11 Вольфсбург1421
12 Унион1517
13 Аугсбург1516
14 Санкт-Паули1514
15 Хоффенхайм1514
16
Стыковая зона
Хайденхайм1410
17
Зона вылета
Хольштайн158
18
Зона вылета
Бохум143

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close