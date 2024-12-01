Бохум - Хайденхайм 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
22 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Хайденхайм, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
|27
|вр
|Патрик Древес
|14
|зщ
|Тим Эрман
|20
|зщ
|Иван Ордец
|5
|зщ
|Бернардо
|15
|зщ
|Феликс Пасслак
|19
|пз
|Матуш Беро
|6
|пз
|Ибраима Сиссоко
|32
|пз
|Максимилиан Виттек
|29
|пз
|Мориц Брошински
|33
|нп
|Филипп Хофман
|21
|нп
|Геррит Хольтман
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|2
|зщ
|Марнон Буш
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|4
|зщ
|Тим Зирслебен
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|39
|пз
|Никлас Дорш
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|8
|пз
|Лео Шенца
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|17
|пз
|Матиас Хонсак
|18
|нп
|Марвин Пирингер
Главные тренеры
|Петер Цейдлер
|Дитер Хеккинг
|Франк Шмидт
История личных встреч
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|21.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|0 : 2
|18.12.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|3 : 0
|16.05.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|3 : 0
|06.10.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|08.03.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|29.09.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|3 : 2
|16.02.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|17.09.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|1 : 2
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 1
|15.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 1
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|4 : 2
|01.12.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|15
|36
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|15
|27
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|15
|27
| 5
Лига Европы
|Майнц
|15
|25
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вердер
|15
|25
|7
|Боруссия М
|15
|24
|8
|Фрайбург
|15
|24
|9
|Штутгарт
|15
|23
|10
|Боруссия Д
|14
|22
|11
|Вольфсбург
|14
|21
|12
|Унион
|15
|17
|13
|Аугсбург
|15
|16
|14
|Санкт-Паули
|15
|14
|15
|Хоффенхайм
|15
|14
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|14
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|15
|8
| 18
Зона вылета
|Бохум
|14
|3