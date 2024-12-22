Спарта - Аякс 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
22 Декабря 2024 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Аякс, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта
Роттердам
Аякс
Амстердам
|1
|вр
|Ник Олай
|2
|зщ
|Саид Бакари
|3
|зщ
|Рик Мейссен
|4
|зщ
|Max de Ligt
|5
|зщ
|Джевенсио ван дер Кюст
|6
|пз
|Юлиан Бас
|8
|пз
|Hamza el Dahri
|7
|пз
|Сюнсукэ Мито
|10
|пз
|Арно Версейрен
|11
|пз
|Камиель Негли
|9
|нп
|Шарль-Андреас Брим
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|24
|зщ
|Даниэле Ругани
|15
|зщ
|Юри Бас
|5
|зщ
|Оуэн Вейндал
|18
|пз
|Дави Классен
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|10
|нп
|Чуба Акпом
|25
|нп
|Ваут Вегорст
Главные тренеры
|Морис Стейн
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 2
|09.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 1
|19.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|4 : 0
|21.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|0 : 1
|09.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 1
|28.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 1
|21.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|4 : 2
|13.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 1
|19.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 1
|01.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 4
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 5
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|0 : 2
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 2
|19.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 0
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|3 : 0
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 3
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|2 : 1
|04.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|16
|42
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|16
|36
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|16
|36
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|16
|35
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|17
|32
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|17
|31
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|17
|25
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|16
|22
|9
|НАК Бреда
|17
|22
|10
|Херенвен
|17
|21
|11
|Виллем II
|16
|19
|12
|НЕК Неймеген
|16
|17
|13
|ПЕК Зволле
|17
|17
|14
|Гронинген
|16
|16
|15
|Хераклес
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|16
|12
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|17
|9
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|17
|7