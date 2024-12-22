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Спарта - Аякс 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
22 Декабря 2024 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Спарта
Аякс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Аякс, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта
Роттердам
Аякс
Амстердам
1НидерландыврНик Олай
2Коморские островазщСаид Бакари
3НидерландызщРик Мейссен
4НидерландызщMax de Ligt
5НидерландызщДжевенсио ван дер Кюст
6НидерландыпзЮлиан Бас
8НидерландыпзHamza el Dahri
7ЯпонияпзСюнсукэ Мито
10БельгияпзАрно Версейрен
11НидерландыпзКамиель Негли
9КанаданпШарль-Андреас Брим
22НидерландыврРемко Пасвер
2НидерландызщДевайн Ренш
24ИталиязщДаниэле Ругани
15НидерландызщЮри Бас
5НидерландызщОуэн Вейндал
18НидерландыпзДави Классен
6АнглияпзДжордан Хендерсон
28НидерландыпзКиян Фитц-Джим
8НидерландыпзКеннет Тейлор
10АнглиянпЧуба Акпом
25НидерландынпВаут Вегорст
Главные тренеры
НидерландыМорис Стейн
ИталияФранческо Фариоли
История личных встреч
17.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турСпарта2 : 2Аякс
09.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 15-й турАякс2 : 1Спарта
19.02.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 22-й турАякс4 : 0Спарта
21.08.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турСпарта0 : 1Аякс
09.04.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турАякс2 : 1Спарта
28.11.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 14-й турСпарта0 : 1Аякс
21.02.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й турАякс4 : 2Спарта
13.09.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турСпарта0 : 1Аякс
19.01.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 19-й турАякс2 : 1Спарта
01.09.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турСпарта1 : 4Аякс
18.12.2024Кубок Нидерландов1/16 финалаСпарта1 : 1 4 : 5
15.12.2024Нидерланды — Эредивизия16-й тур1 : 1Спарта
07.12.2024Нидерланды — Эредивизия15-й турСпарта0 : 2
30.11.2024Нидерланды — Эредивизия14-й тур1 : 0Спарта
24.11.2024Нидерланды — Эредивизия13-й турСпарта1 : 2
19.12.2024Кубок Нидерландов1/16 финалаАякс2 : 0
15.12.2024Нидерланды — Эредивизия16-й турАякс3 : 0
12.12.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й турАякс1 : 3
08.12.2024Нидерланды — Эредивизия15-й тур2 : 1Аякс
04.12.2024Нидерланды — Эредивизия5-й турАякс2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1642
2
Лига чемпионов
Аякс1636
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1636
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1635
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1732
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1731
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1725
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1622
9 НАК Бреда1722
10 Херенвен1721
11 Виллем II1619
12 НЕК Неймеген1617
13 ПЕК Зволле1717
14 Гронинген1616
15 Хераклес1614
16
Стыковая зона
Спарта1612
17
Зона вылета
Алмере Сити179
18
Зона вылета
Валвейк177

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