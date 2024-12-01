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Виллем II - НЕК Неймеген 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
22 Декабря 2024 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Ричард Мартенс (Нидерланды);
Виллем II
НЕК Неймеген

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - НЕК Неймеген, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виллем II
Тилбург
НЕК Неймеген
Неймеген
1ФранцияврТомас Дидийон
33НидерландызщТомми Сент-Яго
30АвстриязщРаффаэль Бехунек
4НидерландызщЭрик Схаутен
5ИсландиязщРунар Сигюргейрссон
7НидерландыпзНик Додеман
8НидерландыпзЙессе Босх
34НидерландыпзAmine Lachkar
17НидерландыпзПатрик Йоостен
16НидерландыпзРинго Мервелд
18ДР КонгонпЖереми Бокила
22НидерландыврРобин Руфс
2ФранциязщБрайанн Перейра
3НидерландызщФилиппе Сандлер
4ИспаниязщИван Маркес
24НидерландызщКалвин Вердонк
23ЯпонияпзКодаи Сано
20ДанияпзЛассе Шоне
10НидерландынпСонтье Хансен
25НидерландынпСами Уаисса
11НидерландынпБашар Ональ
18ЯпониянпКоки Огава
Главные тренеры
НидерландыРогьер Мейер
История личных встреч
22.12.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 18-й турВиллем II0 : 1НЕК Неймеген
12.09.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турНЕК Неймеген0 : 0Виллем II
15.01.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 18-й турВиллем II0 : 1НЕК Неймеген
25.09.2016Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турНЕК Неймеген0 : 0Виллем II
17.01.2016Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 18-й турНЕК Неймеген1 : 0Виллем II
28.08.2015Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турВиллем II0 : 1НЕК Неймеген
22.02.2013Нидерланды - Эредивизия24-й турВиллем II2 : 3НЕК Неймеген
22.09.2012Нидерланды - Эредивизия6-й турНЕК Неймеген0 : 0Виллем II
19.12.2024Кубок Нидерландов1/16 финала2 : 1Виллем II
13.12.2024Нидерланды — Эредивизия16-й тур0 : 1Виллем II
08.12.2024Нидерланды — Эредивизия15-й турВиллем II1 : 2
30.11.2024Нидерланды — Эредивизия14-й тур2 : 0Виллем II
24.11.2024Нидерланды — Эредивизия13-й турВиллем II2 : 2
18.12.2024Кубок Нидерландов1/16 финала1 : 0 ДВНЕК Неймеген
15.12.2024Нидерланды — Эредивизия16-й турНЕК Неймеген1 : 1
07.12.2024Нидерланды — Эредивизия15-й тур5 : 0НЕК Неймеген
01.12.2024Нидерланды — Эредивизия14-й турНЕК Неймеген1 : 2
24.11.2024Нидерланды — Эредивизия13-й турНЕК Неймеген1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1642
2
Лига чемпионов
Аякс1636
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1636
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1635
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1732
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1731
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1725
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1622
9 НАК Бреда1722
10 Херенвен1721
11 Виллем II1619
12 НЕК Неймеген1617
13 ПЕК Зволле1717
14 Гронинген1616
15 Хераклес1614
16
Стыковая зона
Спарта1612
17
Зона вылета
Алмере Сити179
18
Зона вылета
Валвейк177

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