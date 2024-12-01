Виллем II - НЕК Неймеген 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
22 Декабря 2024 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Ричард Мартенс (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - НЕК Неймеген, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виллем II
Тилбург
НЕК Неймеген
Неймеген
|1
|вр
|Томас Дидийон
|33
|зщ
|Томми Сент-Яго
|30
|зщ
|Раффаэль Бехунек
|4
|зщ
|Эрик Схаутен
|5
|зщ
|Рунар Сигюргейрссон
|7
|пз
|Ник Додеман
|8
|пз
|Йессе Босх
|34
|пз
|Amine Lachkar
|17
|пз
|Патрик Йоостен
|16
|пз
|Ринго Мервелд
|18
|нп
|Жереми Бокила
|22
|вр
|Робин Руфс
|2
|зщ
|Брайанн Перейра
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
|4
|зщ
|Иван Маркес
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|23
|пз
|Кодаи Сано
|20
|пз
|Лассе Шоне
|10
|нп
|Сонтье Хансен
|25
|нп
|Сами Уаисса
|11
|нп
|Башар Ональ
|18
|нп
|Коки Огава
Главные тренеры
|Рогьер Мейер
История личных встреч
|22.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|0 : 1
|12.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 0
|15.01.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|0 : 1
|25.09.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|0 : 0
|17.01.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 0
|28.08.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 1
|22.02.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|24-й тур
|2 : 3
|22.09.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|6-й тур
|0 : 0
|19.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 1
|13.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|0 : 1
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 2
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 0
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 2
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 0 ДВ
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|5 : 0
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 2
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|16
|42
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|16
|36
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|16
|36
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|16
|35
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|17
|32
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|17
|31
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|17
|25
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|16
|22
|9
|НАК Бреда
|17
|22
|10
|Херенвен
|17
|21
|11
|Виллем II
|16
|19
|12
|НЕК Неймеген
|16
|17
|13
|ПЕК Зволле
|17
|17
|14
|Гронинген
|16
|16
|15
|Хераклес
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|16
|12
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|17
|9
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|17
|7