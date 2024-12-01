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Кайзерслаутерн - Кёльн 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия), вместимость: 49327
22 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 17-й тур
Кайзерслаутерн
Кёльн

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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Кёльн, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
Австрия Герхард Штрубер
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
31.10.2023 Кубок Германии 1/16 финала Кайзерслаутерн3 : 2Кёльн
05.02.2012 Германия - Бундеслига 20-й тур Кайзерслаутерн0 : 1Кёльн
20.08.2011 Германия - Бундеслига 3-й тур Кёльн1 : 1Кайзерслаутерн
16.01.2011 Германия - Бундеслига 18-й тур Кайзерслаутерн1 : 1Кёльн
21.08.2010 Германия - Бундеслига 1-й тур Кёльн1 : 3Кайзерслаутерн
14.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 5 : 1Кайзерслаутерн
07.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Кайзерслаутерн3 : 1
29.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 0 : 3Кайзерслаутерн
24.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Кайзерслаутерн3 : 2
08.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур 0 : 0Кайзерслаутерн
15.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур Кёльн3 : 1
08.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур 0 : 1Кёльн
04.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала Кёльн2 : 1 ДВ
30.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Кёльн2 : 2
22.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 0 : 1Кёльн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Карлсруэ1729
2
Повышение
Гамбург1728
3
Плей-офф за повышение
Эльверсберг1728
4 Кёльн1628
5 Магдебург1728
6 Падерборн 071728
7 Фортуна1726
8 Ганновер-961626
9 Кайзерслаутерн1626
10 Дармштадт 981624
11 Нюрнберг1722
12 Герта1621
13 Шальке-041720
14 Гройтер Фюрт1720
15 Пройссен Мюнстер1716
16
Стыковая зона
Ульм 18461714
17
Зона вылета
Айнтрахт Б1713
18
Зона вылета
Ян168

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