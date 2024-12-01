00:56 ()
Онлайн трансляции
Суббота 21 декабря
Воскресенье 22 декабря
Свернуть список

Сент-Этьен - Марсель 22 Декабря прямая трансляция

22 Декабря 2024 года в 16:45 (+03:00). Кубок Франции, 1/32 финала
Сент-Этьен
Марсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Марсель, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Марсель
Марсель
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
08.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур Сент-Этьен0 : 2Марсель
03.04.2022 Франция - Лига 1 30-й тур Сент-Этьен2 : 4Марсель
28.08.2021 Франция - Лига 1 4-й тур Марсель3 : 1Сент-Этьен
09.05.2021 Франция - Лига 1 36-й тур Сент-Этьен1 : 0Марсель
17.09.2020 Франция - Лига 1 1-й тур Марсель0 : 2Сент-Этьен
05.02.2020 Франция - Лига 1 23-й тур Сент-Этьен0 : 2Марсель
01.09.2019 Франция - Лига 1 4-й тур Марсель1 : 0Сент-Этьен
03.03.2019 Франция - Лига 1 27-й тур Марсель2 : 0Сент-Этьен
16.01.2019 Франция - Лига 1 17-й тур Сент-Этьен2 : 1Марсель
09.02.2018 Франция - Лига 1 25-й тур Сент-Этьен2 : 2Марсель
13.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур 2 : 1Сент-Этьен
08.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур Сент-Этьен0 : 2Марсель
30.11.2024 Франция — Лига 1 13-й тур 5 : 0Сент-Этьен
23.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур Сент-Этьен1 : 0
10.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур 1 : 0Сент-Этьен
14.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур Марсель1 : 1
08.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур Сент-Этьен0 : 2Марсель
01.12.2024 Франция — Лига 1 13-й тур Марсель2 : 1
23.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур 1 : 3Марсель
08.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур Марсель1 : 3
Турнирная таблица
1-й раунд
Бобиньи
Расинг
4 : 0
Голден Лайон
Сен-Жозеф
1 : 2
2-й раунд
Ле-Эрбье
Аяччо
2 : 1
Париж
Кевийи-Руан
1 : 1 2 : 4
Ньор
Орлеан
0 : 3
3-й раунд
Орлеан
Ла Рош
1 : 1 2 : 4
Бастия
Нанси
2 : 0
Шамбери
Дижон
0 : 2
Лаваль
Конкарно
2 : 2 5 : 3
Тионвиль Лузитанос
Стиль-Мюциг
30.11
Бобиньи
Ред Стар
2 : 2 4 : 2
Сен-Фильбер
По
1 : 1 4 : 1
Динан-Леон
Генгам
1 : 4
Алес
Канн
1 : 5
Бордо
Ле-Эрбье
2 : 0
1/32 финала
ГУАЛ
Анси
1 : 2
Агено
Булонь
4 : 1
Бастия
Сен-Жозеф
5 : 0
Мериньяк
Лаваль
0 : 0 3 : 4
Эспали Сен-Марсель
Дижон
1 : 1 4 : 3
Труа
Метц
3 : 0
Руан
Лилль
0 : 1
Буржуан-Жалье
Мартиг
4 : 1
Стад Брьошен
Гавр
1 : 0
Ла Рош
Брест
0 : 1
Канн
Гренобль
3 : 2
Див-Кабур
Сен-Дени
2 : 0
О Лион
Тулуза
0 : 0 2 : 4
Ле-Пюи Фут 43
Монпелье
4 : 0
Феньи Ольнуа
Лион
1 : 2
Тур
Лорьян
21.12
Дранси
Нант
0 : 4
Корт
Ницца
1 : 1 3 : 5
Таон
Амьен
2 : 1
Кале
Страсбург
21.12
Осер
Дюнкерк
22.12
Сент-Этьен
Марсель
22.12
Бордо
Ренн
22.12
Юнион Сен-Жан
Монако
22.12
Стиль-Мюциг
Реймс
22.12
Марманд
Ле-Ман
22.12
Бобиньи
Анже
22.12
Сен-Фильбер
Кевийи-Руан
22.12
Сошо
Клермон
22.12
Тионвиль Лузитанос
Валансьен
22.12
Генгам
Кан
22.12
Ланс
ПСЖ
22.12

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close