Сент-Этьен - Марсель 22 Декабря прямая трансляция
22 Декабря 2024 года в 16:45 (+03:00). Кубок Франции, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Марсель, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Марсель
Марсель
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|03.04.2022
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 4
|28.08.2021
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|09.05.2021
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 0
|17.09.2020
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 2
|05.02.2020
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 2
|01.09.2019
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|03.03.2019
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 0
|16.01.2019
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|09.02.2018
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
|13.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|30.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|5 : 0
|23.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|14.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|2 : 1
|23.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 3
|08.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
1-й раунд
| Бобиньи
Расинг
|4 : 0
| Голден Лайон
Сен-Жозеф
|1 : 2
2-й раунд
| Ле-Эрбье
Аяччо
|2 : 1
| Париж
Кевийи-Руан
|1 : 1 2 : 4
| Ньор
Орлеан
|0 : 3
3-й раунд
| Орлеан
Ла Рош
|1 : 1 2 : 4
| Бастия
Нанси
|2 : 0
| Шамбери
Дижон
|0 : 2
| Лаваль
Конкарно
|2 : 2 5 : 3
| Тионвиль Лузитанос
Стиль-Мюциг
|30.11
| Бобиньи
Ред Стар
|2 : 2 4 : 2
| Сен-Фильбер
По
|1 : 1 4 : 1
| Динан-Леон
Генгам
|1 : 4
| Алес
Канн
|1 : 5
| Бордо
Ле-Эрбье
|2 : 0
1/32 финала
| ГУАЛ
Анси
|1 : 2
| Агено
Булонь
|4 : 1
| Бастия
Сен-Жозеф
|5 : 0
| Мериньяк
Лаваль
|0 : 0 3 : 4
| Эспали Сен-Марсель
Дижон
|1 : 1 4 : 3
| Труа
Метц
|3 : 0
| Руан
Лилль
|0 : 1
| Буржуан-Жалье
Мартиг
|4 : 1
| Стад Брьошен
Гавр
|1 : 0
| Ла Рош
Брест
|0 : 1
| Канн
Гренобль
|3 : 2
| Див-Кабур
Сен-Дени
|2 : 0
| О Лион
Тулуза
|0 : 0 2 : 4
| Ле-Пюи Фут 43
Монпелье
|4 : 0
| Феньи Ольнуа
Лион
|1 : 2
| Тур
Лорьян
|21.12
| Дранси
Нант
|0 : 4
| Корт
Ницца
|1 : 1 3 : 5
| Таон
Амьен
|2 : 1
| Кале
Страсбург
|21.12
| Осер
Дюнкерк
|22.12
| Сент-Этьен
Марсель
|22.12
| Бордо
Ренн
|22.12
| Юнион Сен-Жан
Монако
|22.12
| Стиль-Мюциг
Реймс
|22.12
| Марманд
Ле-Ман
|22.12
| Бобиньи
Анже
|22.12
| Сен-Фильбер
Кевийи-Руан
|22.12
| Сошо
Клермон
|22.12
| Тионвиль Лузитанос
Валансьен
|22.12
| Генгам
Кан
|22.12
| Ланс
ПСЖ
|22.12