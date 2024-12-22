Ланс - ПСЖ 22 Декабря прямая трансляция
22 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Франции, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - ПСЖ, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
ПСЖ
Париж
Главные тренеры
|Уильям Стилл
|Луис Энрике
История личных встреч
|02.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|14.01.2024
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 2
|26.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|15.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 1
|01.01.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|3 : 1
|23.04.2022
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 1
|04.12.2021
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 1
|01.05.2021
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 1
|10.09.2020
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|07.03.2015
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|4 : 1
|14.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 2
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|29.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 2
|23.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 3
|09.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|18.12.2024
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 4
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|3 : 1
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 3
|06.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 0
|30.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
1-й раунд
| Бобиньи
Расинг
|4 : 0
| Голден Лайон
Сен-Жозеф
|1 : 2
2-й раунд
| Ле-Эрбье
Аяччо
|2 : 1
| Париж
Кевийи-Руан
|1 : 1 2 : 4
| Ньор
Орлеан
|0 : 3
3-й раунд
| Орлеан
Ла Рош
|1 : 1 2 : 4
| Бастия
Нанси
|2 : 0
| Шамбери
Дижон
|0 : 2
| Лаваль
Конкарно
|2 : 2 5 : 3
| Тионвиль Лузитанос
Стиль-Мюциг
|30.11
| Бобиньи
Ред Стар
|2 : 2 4 : 2
| Сен-Фильбер
По
|1 : 1 4 : 1
| Динан-Леон
Генгам
|1 : 4
| Алес
Канн
|1 : 5
| Бордо
Ле-Эрбье
|2 : 0
1/32 финала
| ГУАЛ
Анси
|1 : 2
| Агено
Булонь
|4 : 1
| Бастия
Сен-Жозеф
|5 : 0
| Мериньяк
Лаваль
|0 : 0 3 : 4
| Эспали Сен-Марсель
Дижон
|1 : 1 4 : 3
| Труа
Метц
|3 : 0
| Руан
Лилль
|0 : 1
| Буржуан-Жалье
Мартиг
|4 : 1
| Стад Брьошен
Гавр
|1 : 0
| Ла Рош
Брест
|0 : 1
| Канн
Гренобль
|3 : 2
| Див-Кабур
Сен-Дени
|2 : 0
| О Лион
Тулуза
|0 : 0 2 : 4
| Ле-Пюи Фут 43
Монпелье
|4 : 0
| Феньи Ольнуа
Лион
|1 : 2
| Тур
Лорьян
|21.12
| Дранси
Нант
|0 : 4
| Корт
Ницца
|1 : 1 3 : 5
| Таон
Амьен
|2 : 1
| Кале
Страсбург
|21.12
| Осер
Дюнкерк
|22.12
| Сент-Этьен
Марсель
|22.12
| Бордо
Ренн
|22.12
| Юнион Сен-Жан
Монако
|22.12
| Стиль-Мюциг
Реймс
|22.12
| Марманд
Ле-Ман
|22.12
| Бобиньи
Анже
|22.12
| Сен-Фильбер
Кевийи-Руан
|22.12
| Сошо
Клермон
|22.12
| Тионвиль Лузитанос
Валансьен
|22.12
| Генгам
Кан
|22.12
| Ланс
ПСЖ
|22.12