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Ланс - ПСЖ 22 Декабря прямая трансляция

22 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Франции, 1/32 финала
Ланс
ПСЖ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - ПСЖ, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
ПСЖ
Париж
Главные тренеры
Бельгия Уильям Стилл
Испания Луис Энрике
История личных встреч
02.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур ПСЖ1 : 0Ланс
14.01.2024 Франция - Лига 1 18-й тур Ланс0 : 2ПСЖ
26.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур ПСЖ3 : 1Ланс
15.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур ПСЖ3 : 1Ланс
01.01.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Ланс3 : 1ПСЖ
23.04.2022 Франция - Лига 1 34-й тур ПСЖ1 : 1Ланс
04.12.2021 Франция - Лига 1 17-й тур Ланс1 : 1ПСЖ
01.05.2021 Франция - Лига 1 35-й тур ПСЖ2 : 1Ланс
10.09.2020 Франция - Лига 1 2-й тур Ланс1 : 0ПСЖ
07.03.2015 Франция - Лига 1 28-й тур ПСЖ4 : 1Ланс
14.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур 2 : 2Ланс
08.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур Ланс2 : 0
29.11.2024 Франция — Лига 1 13-й тур 0 : 2Ланс
23.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур Ланс1 : 3
09.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур Ланс3 : 2
18.12.2024 Франция — Лига 1 16-й тур 2 : 4ПСЖ
15.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур ПСЖ3 : 1
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 0 : 3ПСЖ
06.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур 0 : 0ПСЖ
30.11.2024 Франция — Лига 1 13-й тур ПСЖ1 : 1
Турнирная таблица
1-й раунд
Бобиньи
Расинг
4 : 0
Голден Лайон
Сен-Жозеф
1 : 2
2-й раунд
Ле-Эрбье
Аяччо
2 : 1
Париж
Кевийи-Руан
1 : 1 2 : 4
Ньор
Орлеан
0 : 3
3-й раунд
Орлеан
Ла Рош
1 : 1 2 : 4
Бастия
Нанси
2 : 0
Шамбери
Дижон
0 : 2
Лаваль
Конкарно
2 : 2 5 : 3
Тионвиль Лузитанос
Стиль-Мюциг
30.11
Бобиньи
Ред Стар
2 : 2 4 : 2
Сен-Фильбер
По
1 : 1 4 : 1
Динан-Леон
Генгам
1 : 4
Алес
Канн
1 : 5
Бордо
Ле-Эрбье
2 : 0
1/32 финала
ГУАЛ
Анси
1 : 2
Агено
Булонь
4 : 1
Бастия
Сен-Жозеф
5 : 0
Мериньяк
Лаваль
0 : 0 3 : 4
Эспали Сен-Марсель
Дижон
1 : 1 4 : 3
Труа
Метц
3 : 0
Руан
Лилль
0 : 1
Буржуан-Жалье
Мартиг
4 : 1
Стад Брьошен
Гавр
1 : 0
Ла Рош
Брест
0 : 1
Канн
Гренобль
3 : 2
Див-Кабур
Сен-Дени
2 : 0
О Лион
Тулуза
0 : 0 2 : 4
Ле-Пюи Фут 43
Монпелье
4 : 0
Феньи Ольнуа
Лион
1 : 2
Тур
Лорьян
21.12
Дранси
Нант
0 : 4
Корт
Ницца
1 : 1 3 : 5
Таон
Амьен
2 : 1
Кале
Страсбург
21.12
Осер
Дюнкерк
22.12
Сент-Этьен
Марсель
22.12
Бордо
Ренн
22.12
Юнион Сен-Жан
Монако
22.12
Стиль-Мюциг
Реймс
22.12
Марманд
Ле-Ман
22.12
Бобиньи
Анже
22.12
Сен-Фильбер
Кевийи-Руан
22.12
Сошо
Клермон
22.12
Тионвиль Лузитанос
Валансьен
22.12
Генгам
Кан
22.12
Ланс
ПСЖ
22.12

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