Витория Гимарайнш - Насьонал 23 Декабря прямая трансляция
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
23 Декабря 2024 года в 21:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Насьонал, которое состоится 23 Декабря 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Насьонал
Фуншал
|14
|вр
|Бруну Варела
|22
|зщ
|Алберту Байо
|44
|зщ
|Жорже Фернандеш
|15
|зщ
|Оскар Ривас
|13
|зщ
|Жоау Мендеш
|6
|зщ
|Мануэл Силва
|20
|пз
|Саму
|10
|пз
|Тьягу Силва
|77
|пз
|Нуну Сантуш
|11
|нп
|Кайо Сезар
|71
|нп
|Густаво Силва
|37
|вр
|Лукас
|22
|зщ
|Gustavo García dos Santos
|4
|зщ
|Ulisses Rocha
|38
|зщ
|José Vitor Lima Cardoso
|5
|зщ
|Жозе Гомеш
|70
|пз
|Арвин Аппиа
|88
|пз
|Matheus dos Santos Dias
|27
|пз
|Джибриль Сумаре
|10
|пз
|Луиш Эстевеш
|99
|нп
|Dudu Teodora
|23
|нп
|Isaac Aguiar
Главные тренеры
|Руй Боргеш
История личных встреч
|26.04.2021
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 0
|21.01.2021
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|3 : 1
|05.05.2019
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 2
|02.01.2019
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|31.03.2017
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|04.11.2016
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|2 : 1
|20.03.2016
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|3 : 2
|07.11.2015
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|11.05.2015
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 2
|04.01.2015
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|4 : 0
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 1
|16.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|2 : 2
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 4
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|02.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|4 : 0
|19.12.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|0 : 2
|14.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 1
|30.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 0
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|15
|37
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Спортинг
|14
|36
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|14
|35
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|15
|28
|5
|Санта-Клара
|15
|27
|6
|Витория Гимарайнш
|14
|22
|7
|Каза Пия
|15
|20
|8
|Морейренсе
|15
|20
|9
|Фамаликан
|15
|19
|10
|Жил Висенте
|14
|16
|11
|Риу Аве
|14
|16
|12
|Эшторил
|14
|14
|13
|АВС
|15
|13
|14
|Эштрела
|14
|12
|15
|Насьонал
|14
|12
| 16
Стыковая зона
|Фаренсе
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Боавишта
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Арока
|15
|11