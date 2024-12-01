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Витория Гимарайнш - Насьонал 23 Декабря прямая трансляция

Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
23 Декабря 2024 года в 21:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Витория Гимарайнш
Насьонал

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Насьонал, которое состоится 23 Декабря 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Насьонал
Фуншал
14 Португалия вр Бруну Варела
22 Португалия зщ Алберту Байо
44 Португалия зщ Жорже Фернандеш
15 Испания зщ Оскар Ривас
13 Португалия зщ Жоау Мендеш
6 Португалия зщ Мануэл Силва
20 Португалия пз Саму
10 Португалия пз Тьягу Силва
77 Португалия пз Нуну Сантуш
11 Бразилия нп Кайо Сезар
71 Бразилия нп Густаво Силва
37 Бразилия вр Лукас
22 Бразилия зщ Gustavo García dos Santos
4 Бразилия зщ Ulisses Rocha
38 Бразилия зщ José Vitor Lima Cardoso
5 Португалия зщ Жозе Гомеш
70 Англия пз Арвин Аппиа
88 Бразилия пз Matheus dos Santos Dias
27 Сенегал пз Джибриль Сумаре
10 Португалия пз Луиш Эстевеш
99 Бразилия нп Dudu Teodora
23 Бразилия нп Isaac Aguiar
Главные тренеры
Португалия Руй Боргеш
История личных встреч
26.04.2021 Португалия - Примейра 29-й тур Насьонал1 : 0Витория Гимарайнш
21.01.2021 Португалия - Примейра 12-й тур Витория Гимарайнш3 : 1Насьонал
05.05.2019 Португалия - Примейра 32-й тур Витория Гимарайнш2 : 2Насьонал
02.01.2019 Португалия - Примейра 15-й тур Насьонал1 : 0Витория Гимарайнш
31.03.2017 Португалия - Примейра 27-й тур Насьонал1 : 2Витория Гимарайнш
04.11.2016 Португалия - Примейра 10-й тур Витория Гимарайнш2 : 1Насьонал
20.03.2016 Португалия - Примейра 27-й тур Насьонал3 : 2Витория Гимарайнш
07.11.2015 Португалия - Примейра 10-й тур Витория Гимарайнш0 : 1Насьонал
11.05.2015 Португалия - Примейра 32-й тур Насьонал2 : 2Витория Гимарайнш
04.01.2015 Португалия - Примейра 15-й тур Витория Гимарайнш4 : 0Насьонал
19.12.2024 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Витория Гимарайнш1 : 1
16.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур 2 : 2Витория Гимарайнш
12.12.2024 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 1 : 4Витория Гимарайнш
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 0Витория Гимарайнш
02.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Витория Гимарайнш4 : 0
19.12.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Насьонал0 : 2
14.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Насьонал1 : 0
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 2 : 1Насьонал
30.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Насьонал0 : 0
10.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур 2 : 0Насьонал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1537
2
Квалификация Лиги чемпионов
Спортинг1436
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика1435
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1528
5 Санта-Клара1527
6 Витория Гимарайнш1422
7 Каза Пия1520
8 Морейренсе1520
9 Фамаликан1519
10 Жил Висенте1416
11 Риу Аве1416
12 Эшторил1414
13 АВС1513
14 Эштрела1412
15 Насьонал1412
16
Стыковая зона
Фаренсе1512
17
Зона вылета
Боавишта1512
18
Зона вылета
Арока1511

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