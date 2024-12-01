Эштрела - Риу Аве 23 Декабря прямая трансляция
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
23 Декабря 2024 года в 23:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Риу Аве, которое состоится 23 Декабря 2024 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эштрела
Амадора
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|30
|вр
|Бруно
|5
|зщ
|Иссьяр Драме
|44
|зщ
|Tiago Oliveira
|19
|пз
|Паулу Морейра
|6
|пз
|Jesus Igor
|22
|пз
|Леу Кордейру
|98
|нп
|Кикаш
|97
|нп
|Жовани Кабрал
|28
|нп
|Рубен Лима
|25
|нп
|Нилтон Варела
|9
|нп
|Родриго Перейра
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|4
|зщ
|Patrick
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|98
|пз
|Омар Ричардс
|34
|пз
|Демир Тыкназ
|76
|пз
|Martim Neto
|6
|пз
|Joao Novais
|19
|пз
|Кику Бондозу
|9
|нп
|Клэйтон
|77
|нп
|Фабиу Роналду
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|14.04.2024
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|2 : 2
|02.12.2023
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 1
|16.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|2 : 0
|09.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 1
|29.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|7 : 0
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 0
|16.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|2 : 2
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|30.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|3 : 2
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 2 2 : 4
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|15
|37
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Спортинг
|14
|36
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|14
|35
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|15
|28
|5
|Санта-Клара
|15
|27
|6
|Витория Гимарайнш
|14
|22
|7
|Каза Пия
|15
|20
|8
|Морейренсе
|15
|20
|9
|Фамаликан
|15
|19
|10
|Жил Висенте
|14
|16
|11
|Риу Аве
|14
|16
|12
|Эшторил
|14
|14
|13
|АВС
|15
|13
|14
|Эштрела
|14
|12
|15
|Насьонал
|14
|12
| 16
Стыковая зона
|Фаренсе
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Боавишта
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Арока
|15
|11