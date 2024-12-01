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Эштрела - Риу Аве 23 Декабря прямая трансляция

Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
23 Декабря 2024 года в 23:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
Эштрела
Риу Аве

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Риу Аве, которое состоится 23 Декабря 2024 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Риу Аве
Вила-ду-Конде
30 Бразилия вр Бруно
5 Франция зщ Иссьяр Драме
44 Португалия зщ Tiago Oliveira
19 Португалия пз Паулу Морейра
6 Бразилия пз Jesus Igor
22 Бразилия пз Леу Кордейру
98 Португалия нп Кикаш
97 Кабо-Верде нп Жовани Кабрал
28 Португалия нп Рубен Лима
25 Португалия нп Нилтон Варела
9 Бразилия нп Родриго Перейра
1 Польша вр Цезарий Мишта
4 Бразилия зщ Patrick
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
17 Греция пз Мариус Врусаи
98 Англия пз Омар Ричардс
34 Турция пз Демир Тыкназ
76 Португалия пз Martim Neto
6 Португалия пз Joao Novais
19 Португалия пз Кику Бондозу
9 Бразилия нп Клэйтон
77 Португалия нп Фабиу Роналду
Главные тренеры
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
14.04.2024 Португалия — Примейра 29-й тур Эштрела2 : 2Риу Аве
02.12.2023 Португалия — Примейра 12-й тур Риу Аве1 : 1Эштрела
16.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур 2 : 0Эштрела
09.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Эштрела2 : 1
29.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 1 : 0Эштрела
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала 7 : 0Эштрела
10.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Эштрела2 : 0
16.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Риу Аве2 : 2
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 0Риу Аве
30.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Риу Аве3 : 2
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала 2 : 2 2 : 4Риу Аве
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур 0 : 2Риу Аве
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1537
2
Квалификация Лиги чемпионов
Спортинг1436
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика1435
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1528
5 Санта-Клара1527
6 Витория Гимарайнш1422
7 Каза Пия1520
8 Морейренсе1520
9 Фамаликан1519
10 Жил Висенте1416
11 Риу Аве1416
12 Эшторил1414
13 АВС1513
14 Эштрела1412
15 Насьонал1412
16
Стыковая зона
Фаренсе1512
17
Зона вылета
Боавишта1512
18
Зона вылета
Арока1511

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