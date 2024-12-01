Борнмут - Кристал Пэлас 26 Декабря прямая трансляция
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
26 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Кристал Пэлас, которое состоится 26 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Кристал Пэлас
Лондон
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|27
|зщ
|Илья Забарный
|2
|зщ
|Деан Хёйсен
|3
|зщ
|Милош Керкез
|4
|пз
|Льюис Кук
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|10
|пз
|Райан Кристи
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|11
|нп
|Данго Уаттара
|9
|нп
|Эванилсон
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|27
|зщ
|Трево Чалоба
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|7
|нп
|Исмаила Сарр
|9
|нп
|Эдди Нкетиа
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 0
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|31.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 2
|15.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 0 11 : 10
|20.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 2
|03.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|12.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 3
|01.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|07.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|16.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|05.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 4
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 5
|18.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 2
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 3
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|03.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|16
|39
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|17
|35
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|17
|33
| 4
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|17
|31
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|17
|28
|6
|Астон Вилла
|17
|28
|7
|Манчестер Сити
|17
|27
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|26
|9
|Фулхэм
|17
|25
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|17
|25
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|17
|23
|12
|Брентфорд
|17
|23
|13
|Манчестер Юнайтед
|17
|22
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|20
|15
|Эвертон
|16
|16
|16
|Кристал Пэлас
|17
|16
|17
|Лестер Сити
|17
|14
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|17
|12
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|17
|12
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|17
|6