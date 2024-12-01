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Борнмут - Кристал Пэлас 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
26 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Борнмут
Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Кристал Пэлас, которое состоится 26 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Кристал Пэлас
Лондон
13ИспанияврКепа Аррисабалага
27УкраиназщИлья Забарный
2НидерландызщДеан Хёйсен
3ВенгриязщМилош Керкез
4АнглияпзЛьюис Кук
12СШАпзТайлер Адамс
10ШотландияпзРайан Кристи
24ГананпАнтуан Семеньо
19НидерландынпДжастин Клюйверт
11Буркина-ФасонпДанго Уаттара
9Бразилиянп Эванилсон
1АнглияврДин Хендерсон
27АнглиязщТрево Чалоба
5ФранциязщМаксанс Лакруа
6АнглиязщМарк Гехи
12КолумбиязщДаниэль Муньос
3АнглиязщТайрик Митчелл
19АнглияпзУилл Хьюз
8КолумбияпзХефферсон Лерма
7СенегалнпИсмаила Сарр
9АнглиянпЭдди Нкетиа
14ФранциянпЖан-Филипп Матета
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
АвстрияОливер Гласнер
История личных встреч
02.04.2024Англия - Премьер-лига31-й турБорнмут1 : 0Кристал Пэлас
06.12.2023Англия - Премьер-лига15-й турКристал Пэлас0 : 2Борнмут
13.05.2023Англия - Премьер-лига36-й турКристал Пэлас2 : 0Борнмут
31.12.2022Англия - Премьер-лига18-й турБорнмут0 : 2Кристал Пэлас
15.09.2020Англия - Кубок лиги2-й раундБорнмут0 : 0 11 : 10Кристал Пэлас
20.06.2020Англия - Премьер-лига30-й турБорнмут0 : 2Кристал Пэлас
03.12.2019Англия - Премьер-лига15-й турКристал Пэлас1 : 0Борнмут
12.05.2019Англия - Премьер-лига38-й турКристал Пэлас5 : 3Борнмут
01.10.2018Англия - Премьер-лига7-й турБорнмут2 : 1Кристал Пэлас
07.04.2018Англия - Премьер-лига33-й турБорнмут2 : 2Кристал Пэлас
22.12.2024Англия — Премьер-лига17-й тур0 : 3Борнмут
16.12.2024Англия — Премьер-лига16-й турБорнмут1 : 1
08.12.2024Англия — Премьер-лига15-й тур1 : 2Борнмут
05.12.2024Англия — Премьер-лига14-й турБорнмут1 : 0
30.11.2024Англия — Премьер-лига13-й тур2 : 4Борнмут
21.12.2024Англия — Премьер-лига17-й турКристал Пэлас1 : 5
18.12.2024Англия — Кубок лиги1/4 финала3 : 2Кристал Пэлас
15.12.2024Англия — Премьер-лига16-й тур1 : 3Кристал Пэлас
07.12.2024Англия — Премьер-лига15-й турКристал Пэлас2 : 2
03.12.2024Англия — Премьер-лига14-й тур0 : 1Кристал Пэлас
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1639
2
Лига чемпионов
Челси1735
3
Лига чемпионов
Арсенал1733
4
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1731
5
Лига Европы
Борнмут1728
6 Астон Вилла1728
7 Манчестер Сити1727
8 Ньюкасл Юнайтед1726
9 Фулхэм1725
10 Брайтон энд Хоув Альбион1725
11 Тоттенхэм Хотспур1723
12 Брентфорд1723
13 Манчестер Юнайтед1722
14 Вест Хэм Юнайтед1720
15 Эвертон1616
16 Кристал Пэлас1716
17 Лестер Сити1714
18
Зона вылета
Вулверхэмптон1712
19
Зона вылета
Ипсвич Таун1712
20
Зона вылета
Саутгемптон176

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