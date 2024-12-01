Ньюкасл Юнайтед - Астон Вилла 26 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
26 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Астон Вилла, которое состоится 26 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Астон Вилла
Бирмингем
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|20
|зщ
|Льюис Холл
|8
|пз
|Сандро Тонали
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|28
|пз
|Джо Уиллок
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|14
|нп
|Александер Исак
|10
|нп
|Энтони Гордон
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|44
|пз
|Бубакар Камара
|24
|пз
|Амаду Онана
|7
|пз
|Джон Макгинн
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|27
|нп
|Морган Роджерс
|9
|нп
|Джон Дуран
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Унаи Эмери
История личных встреч
|30.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 3
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|5 : 1
|15.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 0
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 0
|13.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|21.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|12.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|23.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|24.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|25.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 4
|18.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 1
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 0
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 2
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|16
|39
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|17
|35
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|17
|33
| 4
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|17
|31
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|17
|28
|6
|Астон Вилла
|17
|28
|7
|Манчестер Сити
|17
|27
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|26
|9
|Фулхэм
|17
|25
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|17
|25
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|17
|23
|12
|Брентфорд
|17
|23
|13
|Манчестер Юнайтед
|17
|22
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|20
|15
|Эвертон
|16
|16
|16
|Кристал Пэлас
|17
|16
|17
|Лестер Сити
|17
|14
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|17
|12
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|17
|12
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|17
|6