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Ньюкасл Юнайтед - Астон Вилла 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
26 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Астон Вилла, которое состоится 26 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Астон Вилла
Бирмингем
1 Словакия вр Мартин Дубравка
21 Англия зщ Тино Ливраменто
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
20 Англия зщ Льюис Холл
8 Италия пз Сандро Тонали
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
28 Англия пз Джо Уиллок
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
14 Швеция нп Александер Исак
10 Англия нп Энтони Гордон
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
14 Испания зщ Пау Торрес
12 Франция зщ Лука Динь
44 Франция пз Бубакар Камара
24 Бельгия пз Амаду Онана
7 Шотландия пз Джон Макгинн
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
27 Англия нп Морган Роджерс
9 Колумбия нп Джон Дуран
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
30.01.2024 Англия - Премьер-лига 22-й тур Астон Вилла1 : 3Ньюкасл Юнайтед
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Ньюкасл Юнайтед5 : 1Астон Вилла
15.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Астон Вилла3 : 0Ньюкасл Юнайтед
29.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 0Астон Вилла
13.02.2022 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Астон Вилла
21.08.2021 Англия - Премьер-лига 2-й тур Астон Вилла2 : 0Ньюкасл Юнайтед
12.03.2021 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Астон Вилла
23.01.2021 Англия - Премьер-лига 11-й тур Астон Вилла2 : 0Ньюкасл Юнайтед
24.06.2020 Англия - Премьер-лига 31-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Астон Вилла
25.11.2019 Англия - Премьер-лига 13-й тур Астон Вилла2 : 0Ньюкасл Юнайтед
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур 0 : 4Ньюкасл Юнайтед
18.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Ньюкасл Юнайтед3 : 1
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 0
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур 4 : 2Ньюкасл Юнайтед
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 3
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Астон Вилла2 : 1
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур 2 : 1Астон Вилла
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 3Астон Вилла
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Астон Вилла1 : 0
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Астон Вилла3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1639
2
Лига чемпионов
Челси1735
3
Лига чемпионов
Арсенал1733
4
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1731
5
Лига Европы
Борнмут1728
6 Астон Вилла1728
7 Манчестер Сити1727
8 Ньюкасл Юнайтед1726
9 Фулхэм1725
10 Брайтон энд Хоув Альбион1725
11 Тоттенхэм Хотспур1723
12 Брентфорд1723
13 Манчестер Юнайтед1722
14 Вест Хэм Юнайтед1720
15 Эвертон1616
16 Кристал Пэлас1716
17 Лестер Сити1714
18
Зона вылета
Вулверхэмптон1712
19
Зона вылета
Ипсвич Таун1712
20
Зона вылета
Саутгемптон176

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