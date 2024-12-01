Манчестер Сити - Эвертон 26 Декабря прямая трансляция
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
26 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Эвертон, которое состоится 26 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Эвертон
Ливерпуль
|18
|вр
|Штефан Ортега
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|82
|зщ
|Рико Льюис
|8
|пз
|Матео Ковачич
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|26
|нп
|Савио
|47
|нп
|Фил Фоден
|11
|нп
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|23
|зщ
|Шеймус Коулман
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|8
|пз
|Орель Мангала
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|11
|нп
|Джек Харрисон
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Шон Дайч
История личных встреч
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|27.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|31.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|26.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|21.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 0
|20.03.2021
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 2
|17.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 3
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 0
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 0
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 0
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|16
|39
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|17
|35
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|17
|33
| 4
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|17
|31
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|17
|28
|6
|Астон Вилла
|17
|28
|7
|Манчестер Сити
|17
|27
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|26
|9
|Фулхэм
|17
|25
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|17
|25
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|17
|23
|12
|Брентфорд
|17
|23
|13
|Манчестер Юнайтед
|17
|22
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|20
|15
|Эвертон
|16
|16
|16
|Кристал Пэлас
|17
|16
|17
|Лестер Сити
|17
|14
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|17
|12
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|17
|12
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|17
|6