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Манчестер Сити - Эвертон 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
26 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Манчестер Сити
Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Эвертон, которое состоится 26 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Эвертон
Ливерпуль
18 Германия вр Штефан Ортега
2 Англия зщ Кайл Уокер
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
82 Англия зщ Рико Льюис
8 Хорватия пз Матео Ковачич
17 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
26 Бразилия нп Савио
47 Англия нп Фил Фоден
11 Бельгия нп Жереми Доку
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
1 Англия вр Джордан Пикфорд
23 Ирландия зщ Шеймус Коулман
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
32 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
19 Украина зщ Виталий Миколенко
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
8 Бельгия пз Орель Мангала
16 Мали пз Абдулайе Дукуре
11 Англия нп Джек Харрисон
10 Сенегал нп Илиман Ндиайе
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Англия Шон Дайч
История личных встреч
10.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур Манчестер Сити2 : 0Эвертон
27.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Эвертон1 : 3Манчестер Сити
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Эвертон0 : 3Манчестер Сити
31.12.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Манчестер Сити1 : 1Эвертон
26.02.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Эвертон0 : 1Манчестер Сити
21.11.2021 Англия - Премьер-лига 12-й тур Манчестер Сити3 : 0Эвертон
23.05.2021 Англия - Премьер-лига 38-й тур Манчестер Сити5 : 0Эвертон
20.03.2021 Кубок Англии 1/4 финала Эвертон0 : 2Манчестер Сити
17.02.2021 Англия - Премьер-лига 16-й тур Эвертон1 : 3Манчестер Сити
01.01.2020 Англия - Премьер-лига 21-й тур Манчестер Сити2 : 1Эвертон
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур 2 : 1Манчестер Сити
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Манчестер Сити1 : 2
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 0Манчестер Сити
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур 2 : 2Манчестер Сити
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Манчестер Сити3 : 0
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Эвертон0 : 0
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур 0 : 0Эвертон
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Эвертон4 : 0
01.12.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур 4 : 0Эвертон
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Эвертон0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1639
2
Лига чемпионов
Челси1735
3
Лига чемпионов
Арсенал1733
4
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1731
5
Лига Европы
Борнмут1728
6 Астон Вилла1728
7 Манчестер Сити1727
8 Ньюкасл Юнайтед1726
9 Фулхэм1725
10 Брайтон энд Хоув Альбион1725
11 Тоттенхэм Хотспур1723
12 Брентфорд1723
13 Манчестер Юнайтед1722
14 Вест Хэм Юнайтед1720
15 Эвертон1616
16 Кристал Пэлас1716
17 Лестер Сити1714
18
Зона вылета
Вулверхэмптон1712
19
Зона вылета
Ипсвич Таун1712
20
Зона вылета
Саутгемптон176

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