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Суонси Сити - Куинз Парк Рейнджерс 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
26 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 23-й тур
Суонси Сити
Куинз Парк Рейнджерс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 26 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Суонси Сити0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
19.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Суонси Сити
21.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Суонси Сити
03.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Суонси Сити1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
07.05.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Суонси Сити0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
25.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 0Суонси Сити
20.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Суонси Сити0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
26.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2Суонси Сити
11.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Суонси Сити0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
05.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала Куинз Парк Рейнджерс5 : 1Суонси Сити
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур 2 : 1Суонси Сити
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Суонси Сити2 : 3
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 1 : 2Суонси Сити
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур 1 : 1Суонси Сити
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Суонси Сити2 : 2
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 1
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур 1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 0
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 0
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2248
2
Повышение
Лидс Юнайтед2245
3
Плей-офф
Бёрнли2244
4
Плей-офф
Сандерленд2243
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2137
6
Плей-офф
Мидлсбро2235
7 Вест Бромвич Альбион2235
8 Уотфорд2134
9 Шеффилд Уэнсдей2232
10 Миллуолл2128
11 Суонси Сити2227
12 Бристоль Сити2227
13 Норвич Сити2226
14 Куинз Парк Рейнджерс2225
15 Лутон Таун2225
16 Дерби Каунти2224
17 Ковентри Сити2224
18 Престон Норт Энд2223
19 Сток Сити2222
20 Портсмут2020
21 Халл Сити2219
22
Зона вылета
Кардифф Сити2118
23
Зона вылета
Оксфорд Юнайтед2118
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2118

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