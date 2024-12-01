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Бристоль Сити - Лутон Таун 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эштон Гейт (Бристоль, Англия), вместимость: 27000
26 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 23-й тур
Бристоль Сити
Лутон Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Лутон Таун, которое состоится 26 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Лутон Таун
Лутон
История личных встреч
15.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Лутон Таун1 : 0Бристоль Сити
16.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Бристоль Сити2 : 0Лутон Таун
25.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Лутон Таун2 : 1Бристоль Сити
15.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Бристоль Сити1 : 1Лутон Таун
25.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Бристоль Сити2 : 3Лутон Таун
29.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Лутон Таун2 : 1Бристоль Сити
29.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Бристоль Сити3 : 0Лутон Таун
19.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Лутон Таун3 : 0Бристоль Сити
11.08.2015 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Лутон Таун3 : 1Бристоль Сити
22.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур 2 : 0Бристоль Сити
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Бристоль Сити1 : 1
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 1 : 1Бристоль Сити
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур 3 : 0Бристоль Сити
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Бристоль Сити4 : 0
20.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Лутон Таун2 : 1
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур 2 : 0Лутон Таун
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Лутон Таун2 : 1
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Лутон Таун1 : 1
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 4 : 2Лутон Таун
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2248
2
Повышение
Лидс Юнайтед2245
3
Плей-офф
Бёрнли2244
4
Плей-офф
Сандерленд2243
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2137
6
Плей-офф
Мидлсбро2235
7 Вест Бромвич Альбион2235
8 Уотфорд2134
9 Шеффилд Уэнсдей2232
10 Миллуолл2128
11 Суонси Сити2227
12 Бристоль Сити2227
13 Норвич Сити2226
14 Куинз Парк Рейнджерс2225
15 Лутон Таун2225
16 Дерби Каунти2224
17 Ковентри Сити2224
18 Престон Норт Энд2223
19 Сток Сити2222
20 Портсмут2020
21 Халл Сити2219
22
Зона вылета
Кардифф Сити2118
23
Зона вылета
Оксфорд Юнайтед2118
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2118

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