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Ковентри Сити - Плимут Аргайл 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
26 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 23-й тур
Ковентри Сити
Плимут Аргайл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Плимут Аргайл, которое состоится 26 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
История личных встреч
14.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Плимут Аргайл2 : 2Ковентри Сити
28.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Ковентри Сити1 : 0Плимут Аргайл
19.01.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 29-й тур Плимут Аргайл2 : 1Ковентри Сити
18.08.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 3-й тур Ковентри Сити1 : 0Плимут Аргайл
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур 4 : 1Ковентри Сити
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Ковентри Сити2 : 1
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 2 : 0Ковентри Сити
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур 0 : 1Ковентри Сити
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Ковентри Сити2 : 2
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Плимут Аргайл3 : 3
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур 2 : 0Плимут Аргайл
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Плимут Аргайл1 : 2
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 4 : 0Плимут Аргайл
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 6 : 1Плимут Аргайл
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2248
2
Повышение
Лидс Юнайтед2245
3
Плей-офф
Бёрнли2244
4
Плей-офф
Сандерленд2243
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2137
6
Плей-офф
Мидлсбро2235
7 Вест Бромвич Альбион2235
8 Уотфорд2134
9 Шеффилд Уэнсдей2232
10 Миллуолл2128
11 Суонси Сити2227
12 Бристоль Сити2227
13 Норвич Сити2226
14 Куинз Парк Рейнджерс2225
15 Лутон Таун2225
16 Дерби Каунти2224
17 Ковентри Сити2224
18 Престон Норт Энд2223
19 Сток Сити2222
20 Портсмут2020
21 Халл Сити2219
22
Зона вылета
Кардифф Сити2118
23
Зона вылета
Оксфорд Юнайтед2118
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2118

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