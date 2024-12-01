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Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
26 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 23-й тур
Шеффилд Юнайтед
Бёрнли

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Бёрнли, которое состоится 26 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
20.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 4Бёрнли
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Бёрнли5 : 0Шеффилд Юнайтед
10.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Бёрнли2 : 0Шеффилд Юнайтед
05.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Шеффилд Юнайтед5 : 2Бёрнли
23.05.2021 Англия - Премьер-лига 38-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Бёрнли
29.12.2020 Англия - Премьер-лига 16-й тур Бёрнли1 : 0Шеффилд Юнайтед
17.09.2020 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Бёрнли1 : 1 5 : 4Шеффилд Юнайтед
05.07.2020 Англия - Премьер-лига 33-й тур Бёрнли1 : 1Шеффилд Юнайтед
02.11.2019 Англия - Премьер-лига 11-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 0Бёрнли
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур 0 : 2Шеффилд Юнайтед
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 0 : 1Шеффилд Юнайтед
08.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур 2 : 2Шеффилд Юнайтед
29.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Бёрнли2 : 1
15.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур 1 : 2Бёрнли
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Бёрнли0 : 0
06.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Бёрнли1 : 1
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 0 : 2Бёрнли
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2248
2
Повышение
Лидс Юнайтед2245
3
Плей-офф
Бёрнли2244
4
Плей-офф
Сандерленд2243
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2137
6
Плей-офф
Мидлсбро2235
7 Вест Бромвич Альбион2235
8 Уотфорд2134
9 Шеффилд Уэнсдей2232
10 Миллуолл2128
11 Суонси Сити2227
12 Бристоль Сити2227
13 Норвич Сити2226
14 Куинз Парк Рейнджерс2225
15 Лутон Таун2225
16 Дерби Каунти2224
17 Ковентри Сити2224
18 Престон Норт Энд2223
19 Сток Сити2222
20 Портсмут2020
21 Халл Сити2219
22
Зона вылета
Кардифф Сити2118
23
Зона вылета
Оксфорд Юнайтед2118
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2118

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