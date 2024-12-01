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Брайтон энд Хоув Альбион - Брентфорд 27 Декабря прямая трансляция

Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
27 Декабря 2024 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Брентфорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Брентфорд, которое состоится 27 Декабря 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Брентфорд
Лондон
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
30 Эквадор зщ Первис Эступиньян
26 Швеция пз Ясин Аяри
20 Камерун пз Карлос Балеба
22 Япония нп Каору Митома
9 Бразилия нп Жоао Педро
28 Ирландия нп Эван Фергюсон
17 Гамбия нп Янкуба Минте
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
30 Дания зщ Мадс Роэрслев
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
16 Англия зщ Бен Ми
18 Украина пз Егор Ярмолюк
27 Германия пз Витали Янельт
6 Дания пз Кристиан Нёргор
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
19 Камерун нп Брайан Мбемо
11 ДР Конго нп Йоан Висса
24 Дания нп Миккель Дамсгор
Главные тренеры
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Дания Томас Франк
История личных встреч
03.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Брентфорд0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Брентфорд
01.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 3Брентфорд
14.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Брентфорд2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
26.12.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0Брентфорд
11.09.2021 Англия - Премьер-лига 4-й тур Брентфорд0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
05.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Брентфорд3 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
10.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Брентфорд
05.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Брентфорд
26.12.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Брентфорд0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур 1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3
08.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур 2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
05.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
29.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Брентфорд0 : 2
18.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала 3 : 1Брентфорд
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур 2 : 1Брентфорд
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Брентфорд4 : 2
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 3 : 1Брентфорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1639
2
Лига чемпионов
Челси1835
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1834
4
Лига чемпионов
Арсенал1733
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед1829
6 Борнмут1829
7 Манчестер Сити1828
8 Фулхэм1828
9 Астон Вилла1828
10 Брайтон энд Хоув Альбион1725
11 Тоттенхэм Хотспур1823
12 Брентфорд1723
13 Вест Хэм Юнайтед1823
14 Манчестер Юнайтед1822
15 Эвертон1717
16 Кристал Пэлас1817
17 Вулверхэмптон1815
18
Зона вылета
Лестер Сити1714
19
Зона вылета
Ипсвич Таун1712
20
Зона вылета
Саутгемптон186

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