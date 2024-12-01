Брайтон энд Хоув Альбион - Брентфорд 27 Декабря прямая трансляция
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
27 Декабря 2024 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Брентфорд, которое состоится 27 Декабря 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Брентфорд
Лондон
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|26
|пз
|Ясин Аяри
|20
|пз
|Карлос Балеба
|22
|нп
|Каору Митома
|9
|нп
|Жоао Педро
|28
|нп
|Эван Фергюсон
|17
|нп
|Янкуба Минте
|1
|вр
|Марк Флеккен
|30
|зщ
|Мадс Роэрслев
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|16
|зщ
|Бен Ми
|18
|пз
|Егор Ярмолюк
|27
|пз
|Витали Янельт
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|11
|нп
|Йоан Висса
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
Главные тренеры
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Томас Франк
История личных встреч
|03.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|01.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 3
|14.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|26.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|05.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|3 : 3
|10.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 2
|05.02.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|3 : 0
|26.12.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|0 : 0
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 3
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|05.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|29.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|18.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 1
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 2
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|16
|39
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|18
|35
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|18
|34
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|17
|33
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|29
|6
|Борнмут
|18
|29
|7
|Манчестер Сити
|18
|28
|8
|Фулхэм
|18
|28
|9
|Астон Вилла
|18
|28
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|17
|25
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|18
|23
|12
|Брентфорд
|17
|23
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|23
|14
|Манчестер Юнайтед
|18
|22
|15
|Эвертон
|17
|17
|16
|Кристал Пэлас
|18
|17
|17
|Вулверхэмптон
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|17
|14
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|17
|12
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|18
|6