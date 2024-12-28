Эмполи - Дженоа 28 Декабря прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия), вместимость: 16284
28 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Дженоа, которое состоится 28 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Дженоа
Генуя
|23
|вр
|Девис Васкес
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|22
|зщ
|Маттиа Де Шильо
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|8
|пз
|Фаустино Анджорин
|5
|пз
|Альберто Грасси
|93
|пз
|Юссеф Мале
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|99
|нп
|Себастьяно Эспозито
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|1
|вр
|Никола Леали
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|13
|зщ
|Маттья Бани
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|23
|пз
|Фабио Миретти
|47
|пз
|Милан Бадель
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|19
|нп
|Андреа Пинамонти
|9
|нп
|Витор Оливейра
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Альберто Джилардино
|Патрик Виейра
|Патрик Виейра
История личных встреч
|03.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|06.03.2022
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 0
|05.11.2021
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|28.01.2019
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 3
|26.08.2018
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|05.03.2017
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 2
|16.10.2016
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 0
|06.03.2016
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 0
|24.10.2015
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|3 : 2
|13.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 4
|04.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 2 3 : 4
|30.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|07.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 0
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 2
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|17
|40
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|16
|37
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|17
|34
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|16
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|17
|31
|7
|Болонья
|16
|28
|8
|Милан
|16
|26
|9
|Удинезе
|17
|23
|10
|Рома
|17
|19
|11
|Эмполи
|17
|19
|12
|Торино
|17
|19
|13
|Дженоа
|17
|16
|14
|Лечче
|17
|16
|15
|Комо
|17
|15
|16
|Верона
|17
|15
|17
|Парма
|17
|15
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|17
|14
| 19
Зона вылета
|Венеция
|17
|13
| 20
Зона вылета
|Монца
|17
|10