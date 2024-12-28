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Эмполи - Дженоа 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия), вместимость: 16284
28 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Эмполи
Дженоа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Дженоа, которое состоится 28 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Дженоа
Генуя
23 Колумбия вр Девис Васкес
2 Грузия зщ Саба Гогличидзе
34 Албания зщ Ардиан Исмайли
22 Италия зщ Маттиа Де Шильо
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
8 Англия пз Фаустино Анджорин
5 Италия пз Альберто Грасси
93 Марокко пз Юссеф Мале
11 Гана нп Эммануэль Гьяси
99 Италия нп Себастьяно Эспозито
29 Италия нп Лоренцо Коломбо
1 Италия вр Никола Леали
20 Италия зщ Стефано Сабелли
13 Италия зщ Маттья Бани
22 Мексика зщ Хоан Васкес
3 Испания зщ Аарон Кариколь
59 Италия зщ Алессандро Дзаноли
23 Италия пз Фабио Миретти
47 Хорватия пз Милан Бадель
32 Дания пз Мортен Френнруп
19 Италия нп Андреа Пинамонти
9 Португалия нп Витор Оливейра
Главные тренеры
Италия Роберто Д'Аверса
Италия Альберто Джилардино
Франция Патрик Виейра
Франция Патрик Виейра
История личных встреч
03.02.2024 Италия - Серия А 23-й тур Эмполи0 : 0Дженоа
02.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Дженоа1 : 1Эмполи
06.03.2022 Италия - Серия А 28-й тур Дженоа0 : 0Эмполи
05.11.2021 Италия - Серия А 12-й тур Эмполи2 : 2Дженоа
28.01.2019 Италия - Серия А 21-й тур Эмполи1 : 3Дженоа
26.08.2018 Италия - Серия А 2-й тур Дженоа2 : 1Эмполи
05.03.2017 Италия - Серия А 27-й тур Эмполи0 : 2Дженоа
16.10.2016 Италия - Серия А 8-й тур Дженоа0 : 0Эмполи
06.03.2016 Италия - Серия А 28-й тур Дженоа1 : 0Эмполи
24.10.2015 Италия - Серия А 9-й тур Эмполи2 : 0Дженоа
22.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур 3 : 2Эмполи
13.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Эмполи0 : 1
08.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 4Эмполи
04.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала 2 : 2 3 : 4Эмполи
30.11.2024 Италия — Серия А 14-й тур 3 : 0Эмполи
21.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Дженоа1 : 2
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур 0 : 0Дженоа
07.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Дженоа0 : 0
01.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур 0 : 2Дженоа
24.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Дженоа2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта1740
2
Лига чемпионов
Наполи1738
3
Лига чемпионов
Интер М1637
4
Лига чемпионов
Лацио1734
5
Лига Европы
Фиорентина1631
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1731
7 Болонья1628
8 Милан1626
9 Удинезе1723
10 Рома1719
11 Эмполи1719
12 Торино1719
13 Дженоа1716
14 Лечче1716
15 Комо1715
16 Верона1715
17 Парма1715
18
Зона вылета
Кальяри1714
19
Зона вылета
Венеция1713
20
Зона вылета
Монца1710

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