Кальяри - Интер М 28 Декабря прямая трансляция
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
28 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Интер М, которое состоится 28 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Интер М
Милан
|71
|вр
|Ален Шерри
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|33
|зщ
|Адам Оберт
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|8
|пз
|Мишель Ндари Адопо
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|19
|пз
|Надир Цортеа
|10
|пз
|Николас Виола
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|1
|вр
|Ян Зоммер
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|30
|пз
|Карлос Аугусто
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|14.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|28.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 2
|15.05.2022
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 3
|12.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|4 : 0
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|13.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 3
|26.01.2020
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|14.01.2020
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 1
|01.09.2019
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 2
|01.03.2019
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|2 : 1
|17.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|14.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|29.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|23.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|19.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 0
|16.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 6
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|06.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|17
|40
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|16
|37
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|17
|34
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|16
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|17
|31
|7
|Болонья
|16
|28
|8
|Милан
|16
|26
|9
|Удинезе
|17
|23
|10
|Рома
|17
|19
|11
|Эмполи
|17
|19
|12
|Торино
|17
|19
|13
|Дженоа
|17
|16
|14
|Лечче
|17
|16
|15
|Комо
|17
|15
|16
|Верона
|17
|15
|17
|Парма
|17
|15
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|17
|14
| 19
Зона вылета
|Венеция
|17
|13
| 20
Зона вылета
|Монца
|17
|10