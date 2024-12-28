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Кальяри - Интер М 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
28 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Кальяри
Интер М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Интер М, которое состоится 28 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Интер М
Милан
71 Албания вр Ален Шерри
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
26 Колумбия зщ Йерри Мина
6 Италия зщ Себастьяно Луперто
33 Словакия зщ Адам Оберт
3 Италия зщ Томмазо Ауджелло
8 Франция пз Мишель Ндари Адопо
29 Конго пз Энтони Макумбу
19 Италия пз Надир Цортеа
10 Италия пз Николас Виола
91 Италия нп Роберто Пикколи
1 Швейцария вр Ян Зоммер
31 Германия зщ Янн Биссекк
95 Италия зщ Алессандро Бастони
32 Италия зщ Федерико Димарко
30 Бразилия пз Карлос Аугусто
2 Нидерланды пз Дензел Думфрис
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Армения пз Генрих Мхитарян
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
14.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Интер М2 : 2Кальяри
28.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Кальяри0 : 2Интер М
15.05.2022 Италия - Серия А 37-й тур Кальяри1 : 3Интер М
12.12.2021 Италия - Серия А 17-й тур Интер М4 : 0Кальяри
11.04.2021 Италия - Серия А 30-й тур Интер М1 : 0Кальяри
13.12.2020 Италия - Серия А 11-й тур Кальяри1 : 3Интер М
26.01.2020 Италия - Серия А 21-й тур Интер М1 : 1Кальяри
14.01.2020 Кубок Италии 1/8 финала Интер М4 : 1Кальяри
01.09.2019 Италия - Серия А 2-й тур Кальяри1 : 2Интер М
01.03.2019 Италия - Серия А 26-й тур Кальяри2 : 1Интер М
22.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур 2 : 1Кальяри
17.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала 4 : 0Кальяри
14.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Кальяри0 : 1
08.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 0Кальяри
29.11.2024 Италия — Серия А 14-й тур Кальяри1 : 0
23.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Интер М2 : 0
19.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала Интер М2 : 0
16.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур 0 : 6Интер М
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 1 : 0Интер М
06.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Интер М3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта1740
2
Лига чемпионов
Наполи1738
3
Лига чемпионов
Интер М1637
4
Лига чемпионов
Лацио1734
5
Лига Европы
Фиорентина1631
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1731
7 Болонья1628
8 Милан1626
9 Удинезе1723
10 Рома1719
11 Эмполи1719
12 Торино1719
13 Дженоа1716
14 Лечче1716
15 Комо1715
16 Верона1715
17 Парма1715
18
Зона вылета
Кальяри1714
19
Зона вылета
Венеция1713
20
Зона вылета
Монца1710

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