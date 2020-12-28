Лацио - Аталанта 28 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
28 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Аталанта, которое состоится 28 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Аталанта
Бергамо
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|30
|зщ
|Нуну Тавареш
|7
|пз
|Фисайо Деле-Баширу
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|6
|пз
|Николо Ровелла
|18
|нп
|Густав Исаксен
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Исак Хин
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|13
|пз
|Эдерсон
|15
|пз
|Мартен де Рон
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|8
|пз
|Марио Пашалич
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|11
|нп
|Адемола Лукман
Главные тренеры
|Марко Барони
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|04.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|3 : 1
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|11.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 22-й тур
|0 : 2
|23.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|0 : 2
|22.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|30.10.2021
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 2
|31.01.2021
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 3
|27.01.2021
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 2
|30.09.2020
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 4
|24.06.2020
|Италия - Серия А
|27-й тур
|3 : 2
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|16.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 6
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 3
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|05.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|3 : 2
|18.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|6 : 1
|14.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|06.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Серии A: «Лацио» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|17
|40
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|16
|37
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|17
|34
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|16
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|17
|31
|7
|Болонья
|16
|28
|8
|Милан
|16
|26
|9
|Удинезе
|17
|23
|10
|Рома
|17
|19
|11
|Эмполи
|17
|19
|12
|Торино
|17
|19
|13
|Дженоа
|17
|16
|14
|Лечче
|17
|16
|15
|Комо
|17
|15
|16
|Верона
|17
|15
|17
|Парма
|17
|15
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|17
|14
| 19
Зона вылета
|Венеция
|17
|13
| 20
Зона вылета
|Монца
|17
|10