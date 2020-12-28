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Лацио - Аталанта 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
28 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Лацио
Аталанта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Аталанта, которое состоится 28 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Аталанта
Бергамо
94 Италия вр Иван Проведель
77 Черногория зщ Адам Марушич
34 Испания зщ Марио Хила
13 Италия зщ Алессио Романьоли
30 Португалия зщ Нуну Тавареш
7 Нигерия пз Фисайо Деле-Баширу
8 Франция пз Маттео Гендузи
6 Италия пз Николо Ровелла
18 Дания нп Густав Исаксен
11 Аргентина нп Валентин Кастельянос
10 Италия нп Маттиа Дзакканьи
29 Италия вр Марко Карнезекки
3 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
4 Швеция зщ Исак Хин
23 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
16 Италия зщ Рауль Белланова
13 Бразилия пз Эдерсон
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
8 Хорватия пз Марио Пашалич
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
11 Нигерия нп Адемола Лукман
Главные тренеры
Италия Марко Барони
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
04.02.2024 Италия - Серия А 23-й тур Аталанта3 : 1Лацио
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Лацио3 : 2Аталанта
11.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 22-й тур Лацио0 : 2Аталанта
23.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 11-й тур Аталанта0 : 2Лацио
22.01.2022 Италия - Серия А 23-й тур Лацио0 : 0Аталанта
30.10.2021 Италия - Серия А 11-й тур Аталанта2 : 2Лацио
31.01.2021 Италия - Серия А 20-й тур Аталанта1 : 3Лацио
27.01.2021 Кубок Италии 1/4 финала Аталанта3 : 2Лацио
30.09.2020 Италия - Серия А 1-й тур Лацио1 : 4Аталанта
24.06.2020 Италия - Серия А 27-й тур Аталанта3 : 2Лацио
21.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур 1 : 2Лацио
16.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Лацио0 : 6
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 1 : 3Лацио
08.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур 0 : 1Лацио
05.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала Лацио3 : 1
22.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Аталанта3 : 2
18.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала Аталанта6 : 1
14.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур 0 : 1Аталанта
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Аталанта2 : 3
06.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Аталанта2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Серии A: «Лацио» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта1740
2
Лига чемпионов
Наполи1738
3
Лига чемпионов
Интер М1637
4
Лига чемпионов
Лацио1734
5
Лига Европы
Фиорентина1631
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1731
7 Болонья1628
8 Милан1626
9 Удинезе1723
10 Рома1719
11 Эмполи1719
12 Торино1719
13 Дженоа1716
14 Лечче1716
15 Комо1715
16 Верона1715
17 Парма1715
18
Зона вылета
Кальяри1714
19
Зона вылета
Венеция1713
20
Зона вылета
Монца1710

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