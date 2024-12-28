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Лестер Сити - Манчестер Сити 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
29 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Лестер Сити
Манчестер Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Манчестер Сити, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
Уэльс Стивен Купер
Нидерланды Руд ван Нистелрой
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
15.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Манчестер Сити3 : 1Лестер Сити
29.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Лестер Сити0 : 1Манчестер Сити
26.12.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Манчестер Сити6 : 3Лестер Сити
11.09.2021 Англия - Премьер-лига 4-й тур Лестер Сити0 : 1Манчестер Сити
07.08.2021 Суперкубок Англии - 2021 Финал Лестер Сити1 : 0Манчестер Сити
03.04.2021 Англия - Премьер-лига 30-й тур Лестер Сити0 : 2Манчестер Сити
27.09.2020 Англия - Премьер-лига 3-й тур Манчестер Сити2 : 5Лестер Сити
22.02.2020 Англия - Премьер-лига 27-й тур Лестер Сити0 : 1Манчестер Сити
21.12.2019 Англия - Премьер-лига 18-й тур Манчестер Сити3 : 1Лестер Сити
06.05.2019 Англия - Премьер-лига 37-й тур Манчестер Сити1 : 0Лестер Сити
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 3 : 1Лестер Сити
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Лестер Сити0 : 3
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур 4 : 0Лестер Сити
08.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Лестер Сити2 : 2
03.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Лестер Сити3 : 1
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Манчестер Сити1 : 1
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур 2 : 1Манчестер Сити
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Манчестер Сити1 : 2
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 0Манчестер Сити
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур 2 : 2Манчестер Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1742
2
Лига чемпионов
Челси1835
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1834
4
Лига чемпионов
Арсенал1733
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед1829
6 Борнмут1829
7 Манчестер Сити1828
8 Фулхэм1828
9 Астон Вилла1828
10 Брайтон энд Хоув Альбион1725
11 Тоттенхэм Хотспур1823
12 Брентфорд1723
13 Вест Хэм Юнайтед1823
14 Манчестер Юнайтед1822
15 Эвертон1717
16 Кристал Пэлас1817
17 Вулверхэмптон1815
18
Зона вылета
Лестер Сити1814
19
Зона вылета
Ипсвич Таун1712
20
Зона вылета
Саутгемптон186

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