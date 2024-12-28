Лестер Сити - Манчестер Сити 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
29 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Манчестер Сити, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
|Стивен Купер
|Руд ван Нистелрой
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|15.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 1
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|26.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|6 : 3
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|07.08.2021
|Суперкубок Англии - 2021
|Финал
|1 : 0
|03.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 2
|27.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 5
|22.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|21.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1
|06.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 0
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|03.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|17
|42
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|18
|35
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|18
|34
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|17
|33
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|29
|6
|Борнмут
|18
|29
|7
|Манчестер Сити
|18
|28
|8
|Фулхэм
|18
|28
|9
|Астон Вилла
|18
|28
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|17
|25
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|18
|23
|12
|Брентфорд
|17
|23
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|23
|14
|Манчестер Юнайтед
|18
|22
|15
|Эвертон
|17
|17
|16
|Кристал Пэлас
|18
|17
|17
|Вулверхэмптон
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|18
|14
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|17
|12
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|18
|6