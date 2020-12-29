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Фулхэм - Борнмут 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
29 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Фулхэм
Борнмут

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Борнмут, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Борнмут
Борнмут
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Испания Андони Ираола
История личных встреч
10.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур Фулхэм3 : 1Борнмут
26.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Борнмут3 : 0Фулхэм
01.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Борнмут2 : 1Фулхэм
15.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Фулхэм2 : 2Борнмут
23.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Борнмут1 : 1Фулхэм
03.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Фулхэм1 : 1Борнмут
20.04.2019 Англия - Премьер-лига 35-й тур Борнмут0 : 1Фулхэм
27.10.2018 Англия - Премьер-лига 10-й тур Фулхэм0 : 3Борнмут
06.03.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Фулхэм1 : 5Борнмут
26.12.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Борнмут2 : 0Фулхэм
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 1 : 2Фулхэм
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Фулхэм0 : 0
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур 2 : 2Фулхэм
08.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Фулхэм1 : 1
05.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Фулхэм3 : 1
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Борнмут0 : 0
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур 0 : 3Борнмут
16.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Борнмут1 : 1
08.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур 1 : 2Борнмут
05.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Борнмут1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1742
2
Лига чемпионов
Челси1835
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1834
4
Лига чемпионов
Арсенал1733
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед1829
6 Борнмут1829
7 Манчестер Сити1828
8 Фулхэм1828
9 Астон Вилла1828
10 Брайтон энд Хоув Альбион1725
11 Тоттенхэм Хотспур1823
12 Брентфорд1723
13 Вест Хэм Юнайтед1823
14 Манчестер Юнайтед1822
15 Эвертон1717
16 Кристал Пэлас1817
17 Вулверхэмптон1815
18
Зона вылета
Лестер Сити1814
19
Зона вылета
Ипсвич Таун1712
20
Зона вылета
Саутгемптон186

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