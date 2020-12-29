Фулхэм - Борнмут 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
29 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Борнмут, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Борнмут
Борнмут
Главные тренеры
|Марку Силва
|Андони Ираола
История личных встреч
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|26.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 0
|01.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|15.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|23.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 1
|03.12.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 1
|20.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 1
|27.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
|06.03.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 5
|26.12.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|2 : 0
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 2
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|05.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|16.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|05.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|17
|42
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|18
|35
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|18
|34
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|17
|33
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|29
|6
|Борнмут
|18
|29
|7
|Манчестер Сити
|18
|28
|8
|Фулхэм
|18
|28
|9
|Астон Вилла
|18
|28
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|17
|25
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|18
|23
|12
|Брентфорд
|17
|23
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|23
|14
|Манчестер Юнайтед
|18
|22
|15
|Эвертон
|17
|17
|16
|Кристал Пэлас
|18
|17
|17
|Вулверхэмптон
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|18
|14
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|17
|12
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|18
|6