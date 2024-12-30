Экс-скаут "Реала": "Перес сам отвезет Винисиуса в аэропорт, если за того предложат 300 миллионов"

Дата публикации: 30-12-2024

Бывший скаут "Реала" Маноло Ромеро считает, что мадридцы готовы продать нападающего Винисиуса Жуниора, если за него предложат 300 миллионов евро.

"Я был уверен, что уйдет в Саудовскую Аравию. Если они предложат больше 300 миллионов евро, я уверен, что Флорентино Перес продаст его, что он даже отвезет его в аэропорт на своей машине. 300 миллионов — это большие деньги. Я думаю, что любимчиком Флорентино станет Мбаппе", — приводит слова Ромеро Sport.es.

Ранее сообщалось о серьёзном интересе к бразильцу со стороны саудовских клубов.