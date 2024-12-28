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Фамаликан - Санта-Клара 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
30 Декабря 2024 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 16-й тур
Фамаликан
Санта-Клара

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Санта-Клара, которое состоится 30 Декабря 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Санта-Клара
Понта-Делгада
25 Черногория вр Лазар Царевич
2 Бразилия зщ Калегари
15 Бразилия зщ Риччели
4 Албания зщ Энеа Михай
5 Португалия зщ Рафа Соареш
8 Сербия пз Мирко Топич
28 Франция пз Зеду Юссуф
7 Бразилия пз Marcos Vinicios Lopes Moura
20 Португалия пз Gustavo Sa
10 Португалия пз Рошинья
11 Испания нп Oscar Aranda
1 Бразилия вр Габриэл Батиста
23 Бразилия зщ Sidney Alexssander Pena De Lima
13 Португалия зщ Луиш Роша
21 Португалия зщ Фредерику Венансиу
19 Португалия пз Бруну Алмейда
35 Португалия пз Sergio Araujo
6 Бразилия пз Адриано
32 Бразилия пз Матеус Нунес
77 Бразилия пз Gustavo Klismahn Dimaraes Miranda
11 Бразилия нп Габриэл Силва
70 Бразилия нп Vinicius
Главные тренеры
Португалия Арманду Евангелишта
История личных встреч
24.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Фамаликан0 : 1Санта-Клара
19.02.2023 Португалия - Примейра 21-й тур Санта-Клара1 : 3Фамаликан
28.08.2022 Португалия - Примейра 4-й тур Фамаликан1 : 0Санта-Клара
12.03.2022 Португалия - Примейра 26-й тур Фамаликан0 : 0Санта-Клара
23.10.2021 Португалия - Примейра 9-й тур Санта-Клара0 : 2Фамаликан
07.05.2021 Португалия - Примейра 31-й тур Фамаликан1 : 0Санта-Клара
17.01.2021 Португалия - Примейра 14-й тур Санта-Клара1 : 2Фамаликан
26.01.2020 Португалия - Примейра 18-й тур Фамаликан0 : 1Санта-Клара
10.08.2019 Португалия - Примейра 1-й тур Санта-Клара0 : 2Фамаликан
22.04.2018 Португалия - Сегунда 35-й тур Санта-Клара2 : 0Фамаликан
21.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Фамаликан1 : 2
16.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур 3 : 3Фамаликан
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Фамаликан1 : 1
01.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 2 : 1Фамаликан
24.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Фамаликан0 : 1Санта-Клара
22.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Санта-Клара0 : 2
18.12.2024 Кубок Португалии 1/8 финала 2 : 1 ДВСанта-Клара
15.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур 1 : 0Санта-Клара
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Санта-Клара1 : 0
30.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 0 : 1Санта-Клара
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1640
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1538
3
Квалификация Лиги Европы
Спортинг1537
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1528
5 Санта-Клара1527
6 Витория Гимарайнш1523
7 Морейренсе1621
8 Каза Пия1520
9 Фамаликан1519
10 Жил Висенте1618
11 Эштрела1616
12 Риу Аве1516
13 Эшторил1615
14 АВС1614
15 Насьонал1513
16
Стыковая зона
Арока1612
17
Зона вылета
Боавишта1612
18
Зона вылета
Фаренсе1512

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