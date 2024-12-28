Фамаликан - Санта-Клара 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
30 Декабря 2024 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Санта-Клара, которое состоится 30 Декабря 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Санта-Клара
Понта-Делгада
|25
|вр
|Лазар Царевич
|2
|зщ
|Калегари
|15
|зщ
|Риччели
|4
|зщ
|Энеа Михай
|5
|зщ
|Рафа Соареш
|8
|пз
|Мирко Топич
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|7
|пз
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|20
|пз
|Gustavo Sa
|10
|пз
|Рошинья
|11
|нп
|Oscar Aranda
|1
|вр
|Габриэл Батиста
|23
|зщ
|Sidney Alexssander Pena De Lima
|13
|зщ
|Луиш Роша
|21
|зщ
|Фредерику Венансиу
|19
|пз
|Бруну Алмейда
|35
|пз
|Sergio Araujo
|6
|пз
|Адриано
|32
|пз
|Матеус Нунес
|77
|пз
|Gustavo Klismahn Dimaraes Miranda
|11
|нп
|Габриэл Силва
|70
|нп
|Vinicius
Главные тренеры
|Арманду Евангелишта
История личных встреч
|24.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 1
|19.02.2023
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 3
|28.08.2022
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|12.03.2022
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 0
|23.10.2021
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 2
|07.05.2021
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|17.01.2021
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 2
|26.01.2020
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|0 : 1
|10.08.2019
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 2
|22.04.2018
|Португалия - Сегунда
|35-й тур
|2 : 0
|21.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 2
|16.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 3
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|01.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|2 : 1
|24.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 1
|22.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 2
|18.12.2024
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|15.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|30.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|16
|40
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|15
|38
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Спортинг
|15
|37
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|15
|28
|5
|Санта-Клара
|15
|27
|6
|Витория Гимарайнш
|15
|23
|7
|Морейренсе
|16
|21
|8
|Каза Пия
|15
|20
|9
|Фамаликан
|15
|19
|10
|Жил Висенте
|16
|18
|11
|Эштрела
|16
|16
|12
|Риу Аве
|15
|16
|13
|Эшторил
|16
|15
|14
|АВС
|16
|14
|15
|Насьонал
|15
|13
| 16
Стыковая зона
|Арока
|16
|12
| 17
Зона вылета
|Боавишта
|16
|12
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|15
|12