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Кристал Пэлас - Саутгемптон 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
29 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Кристал Пэлас
Саутгемптон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Саутгемптон, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Шотландия Расселл Мартин
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
15.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Саутгемптон0 : 2Кристал Пэлас
07.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Кристал Пэлас1 : 2Саутгемптон
29.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Кристал Пэлас1 : 0Саутгемптон
30.04.2022 Англия - Премьер-лига 35-й тур Саутгемптон1 : 2Кристал Пэлас
15.12.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Кристал Пэлас2 : 2Саутгемптон
11.05.2021 Англия - Премьер-лига 32-й тур Саутгемптон3 : 1Кристал Пэлас
12.09.2020 Англия - Премьер-лига 1-й тур Кристал Пэлас1 : 0Саутгемптон
21.01.2020 Англия - Премьер-лига 24-й тур Кристал Пэлас0 : 2Саутгемптон
28.12.2019 Англия - Премьер-лига 20-й тур Саутгемптон1 : 1Кристал Пэлас
30.01.2019 Англия - Премьер-лига 24-й тур Саутгемптон1 : 1Кристал Пэлас
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 0 : 0Кристал Пэлас
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Кристал Пэлас1 : 5
18.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала 3 : 2Кристал Пэлас
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур 1 : 3Кристал Пэлас
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Кристал Пэлас2 : 2
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Саутгемптон0 : 1
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур 0 : 0Саутгемптон
18.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Саутгемптон1 : 2
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Саутгемптон0 : 5
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур 1 : 0Саутгемптон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1742
2
Лига чемпионов
Челси1835
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1834
4
Лига чемпионов
Арсенал1733
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед1829
6 Борнмут1829
7 Манчестер Сити1828
8 Фулхэм1828
9 Астон Вилла1828
10 Брайтон энд Хоув Альбион1725
11 Тоттенхэм Хотспур1823
12 Брентфорд1723
13 Вест Хэм Юнайтед1823
14 Манчестер Юнайтед1822
15 Эвертон1717
16 Кристал Пэлас1817
17 Вулверхэмптон1815
18
Зона вылета
Лестер Сити1814
19
Зона вылета
Ипсвич Таун1712
20
Зона вылета
Саутгемптон186

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