Кристал Пэлас - Саутгемптон 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
29 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Саутгемптон, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Расселл Мартин
|Иван Юрич
История личных встреч
|15.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 2
|07.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 2
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|30.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 2
|15.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|11.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 1
|12.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|21.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|28.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|30.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 5
|18.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 2
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 3
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|18.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 2
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 5
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|17
|42
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|18
|35
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|18
|34
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|17
|33
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|29
|6
|Борнмут
|18
|29
|7
|Манчестер Сити
|18
|28
|8
|Фулхэм
|18
|28
|9
|Астон Вилла
|18
|28
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|17
|25
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|18
|23
|12
|Брентфорд
|17
|23
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|23
|14
|Манчестер Юнайтед
|18
|22
|15
|Эвертон
|17
|17
|16
|Кристал Пэлас
|18
|17
|17
|Вулверхэмптон
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|18
|14
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|17
|12
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|18
|6