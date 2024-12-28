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Вест Хэм - Ливерпуль 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
29 Декабря 2024 года в 20:15 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Ливерпуль, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
Испания Хулен Лопетеги
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
25.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Ливерпуль5 : 1Вест Хэм Юнайтед
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2Ливерпуль
20.12.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Ливерпуль5 : 1Вест Хэм Юнайтед
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Ливерпуль3 : 1Вест Хэм Юнайтед
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Ливерпуль
19.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур Ливерпуль1 : 0Вест Хэм Юнайтед
05.03.2022 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ливерпуль1 : 0Вест Хэм Юнайтед
07.11.2021 Англия - Премьер-лига 11-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2Ливерпуль
31.01.2021 Англия - Премьер-лига 21-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 3Ливерпуль
31.10.2020 Англия - Премьер-лига 7-й тур Ливерпуль2 : 1Вест Хэм Юнайтед
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 0 : 1Вест Хэм Юнайтед
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1
16.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
09.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1
03.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 3 : 1Вест Хэм Юнайтед
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Ливерпуль3 : 1
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур 3 : 6Ливерпуль
18.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала 1 : 2Ливерпуль
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Ливерпуль2 : 2
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 0 : 1Ливерпуль
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1742
2
Лига чемпионов
Челси1835
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1834
4
Лига чемпионов
Арсенал1733
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед1829
6 Борнмут1829
7 Манчестер Сити1828
8 Фулхэм1828
9 Астон Вилла1828
10 Брайтон энд Хоув Альбион1725
11 Тоттенхэм Хотспур1823
12 Брентфорд1723
13 Вест Хэм Юнайтед1823
14 Манчестер Юнайтед1822
15 Эвертон1717
16 Кристал Пэлас1817
17 Вулверхэмптон1815
18
Зона вылета
Лестер Сити1814
19
Зона вылета
Ипсвич Таун1712
20
Зона вылета
Саутгемптон186

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