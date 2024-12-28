Вест Хэм - Ливерпуль 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
29 Декабря 2024 года в 20:15 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Ливерпуль, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
|Хулен Лопетеги
|Арне Слот
История личных встреч
|25.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|5 : 1
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|20.12.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|5 : 1
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 2
|19.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|05.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|07.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|31.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 3
|31.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|16.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|09.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 6
|18.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 2
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 2
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|17
|42
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|18
|35
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|18
|34
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|17
|33
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|29
|6
|Борнмут
|18
|29
|7
|Манчестер Сити
|18
|28
|8
|Фулхэм
|18
|28
|9
|Астон Вилла
|18
|28
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|17
|25
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|18
|23
|12
|Брентфорд
|17
|23
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|23
|14
|Манчестер Юнайтед
|18
|22
|15
|Эвертон
|17
|17
|16
|Кристал Пэлас
|18
|17
|17
|Вулверхэмптон
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|18
|14
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|17
|12
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|18
|6