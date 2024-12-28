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Сток Сити - Сандерленд 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 30089
29 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 24-й тур
Сток Сити
Сандерленд

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Сандерленд, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
АнглияСтивен Шумахер
ФранцияРежис Ле Брис
История личных встреч
07.12.2024Англия — Чемпионшип19-й турСандерленд2 : 1Сток Сити
27.01.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турСандерленд3 : 1Сток Сити
21.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турСток Сити2 : 1Сандерленд
04.03.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турСандерленд1 : 5Сток Сити
20.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турСток Сити0 : 1Сандерленд
14.01.2017Англия - Премьер-лига21-й турСандерленд1 : 3Сток Сити
15.10.2016Англия - Премьер-лига8-й турСток Сити2 : 0Сандерленд
30.04.2016Англия - Премьер-лига36-й турСток Сити1 : 1Сандерленд
28.11.2015Англия - Премьер-лига14-й турСандерленд2 : 0Сток Сити
25.04.2015Англия - Премьер-лига34-й турСток Сити1 : 1Сандерленд
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й турСток Сити0 : 2
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й тур2 : 0Сток Сити
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й турСток Сити2 : 2
10.12.2024Англия — Чемпионшип20-й тур2 : 1Сток Сити
07.12.2024Англия — Чемпионшип19-й турСандерленд2 : 1Сток Сити
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й тур2 : 2Сандерленд
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й турСандерленд2 : 1
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й тур2 : 3Сандерленд
10.12.2024Англия — Чемпионшип20-й турСандерленд1 : 1
07.12.2024Англия — Чемпионшип19-й турСандерленд2 : 1Сток Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2348
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2348
3
Плей-офф
Бёрнли2347
4
Плей-офф
Сандерленд2344
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2238
6
Плей-офф
Уотфорд2237
7 Мидлсбро2336
8 Вест Бромвич Альбион2335
9 Шеффилд Уэнсдей2333
10 Суонси Сити2330
11 Бристоль Сити2330
12 Норвич Сити2329
13 Миллуолл2228
14 Дерби Каунти2327
15 Ковентри Сити2327
16 Престон Норт Энд2326
17 Куинз Парк Рейнджерс2325
18 Лутон Таун2325
19 Сток Сити2322
20 Оксфорд Юнайтед2221
21 Портсмут2120
22
Зона вылета
Халл Сити2319
23
Зона вылета
Кардифф Сити2218
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2218

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