Блэкберн Роверс - Халл Сити 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
29 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 24-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Халл Сити, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
|Тим Вальтер
|Рубен Селльес
|Рубен Селльес
История личных встреч
|07.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|19-й тур
|0 : 1
|29.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|3 : 2
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 2
|15.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|0 : 0
|29.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|0 : 1
|19.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|2 : 0
|14.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 0
|11.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|3 : 0
|20.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 1
|26.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|3 : 0
|26.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|23-й тур
|2 : 2
|21.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|22-й тур
|1 : 0
|14.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|21-й тур
|2 : 0
|10.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|20-й тур
|0 : 1
|07.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|19-й тур
|0 : 1
|26.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|23-й тур
|1 : 0
|21.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|22-й тур
|2 : 1
|14.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|21-й тур
|2 : 1
|11.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|20-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|19-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|23
|48
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|23
|48
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|23
|47
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|23
|44
| 5
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|22
|38
| 6
Плей-офф
|Уотфорд
|22
|37
|7
|Мидлсбро
|23
|36
|8
|Вест Бромвич Альбион
|23
|35
|9
|Шеффилд Уэнсдей
|23
|33
|10
|Суонси Сити
|23
|30
|11
|Бристоль Сити
|23
|30
|12
|Норвич Сити
|23
|29
|13
|Миллуолл
|22
|28
|14
|Дерби Каунти
|23
|27
|15
|Ковентри Сити
|23
|27
|16
|Престон Норт Энд
|23
|26
|17
|Куинз Парк Рейнджерс
|23
|25
|18
|Лутон Таун
|23
|25
|19
|Сток Сити
|23
|22
|20
|Оксфорд Юнайтед
|22
|21
|21
|Портсмут
|21
|20
| 22
Зона вылета
|Халл Сити
|23
|19
| 23
Зона вылета
|Кардифф Сити
|22
|18
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|22
|18