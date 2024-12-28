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Блэкберн Роверс - Халл Сити 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
29 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 24-й тур
Блэкберн Роверс
Халл Сити

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Халл Сити, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
Испания Рубен Селльес
Испания Рубен Селльес
История личных встреч
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Халл Сити0 : 1Блэкберн Роверс
29.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Халл Сити3 : 2Блэкберн Роверс
19.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Блэкберн Роверс1 : 2Халл Сити
15.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Блэкберн Роверс0 : 0Халл Сити
29.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Халл Сити0 : 1Блэкберн Роверс
19.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Халл Сити2 : 0Блэкберн Роверс
14.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Блэкберн Роверс2 : 0Халл Сити
11.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Блэкберн Роверс3 : 0Халл Сити
20.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Халл Сити0 : 1Блэкберн Роверс
26.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Блэкберн Роверс3 : 0Халл Сити
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Блэкберн Роверс2 : 2
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур 1 : 0Блэкберн Роверс
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Блэкберн Роверс2 : 0
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 0 : 1Блэкберн Роверс
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Халл Сити0 : 1Блэкберн Роверс
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур 1 : 0Халл Сити
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Халл Сити2 : 1
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур 2 : 1Халл Сити
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Халл Сити1 : 1
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Халл Сити0 : 1Блэкберн Роверс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2348
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2348
3
Плей-офф
Бёрнли2347
4
Плей-офф
Сандерленд2344
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2238
6
Плей-офф
Уотфорд2237
7 Мидлсбро2336
8 Вест Бромвич Альбион2335
9 Шеффилд Уэнсдей2333
10 Суонси Сити2330
11 Бристоль Сити2330
12 Норвич Сити2329
13 Миллуолл2228
14 Дерби Каунти2327
15 Ковентри Сити2327
16 Престон Норт Энд2326
17 Куинз Парк Рейнджерс2325
18 Лутон Таун2325
19 Сток Сити2322
20 Оксфорд Юнайтед2221
21 Портсмут2120
22
Зона вылета
Халл Сити2319
23
Зона вылета
Кардифф Сити2218
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2218

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