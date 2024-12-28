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Ковентри Сити - Миллуолл 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
29 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 24-й тур
Ковентри Сити
Миллуолл

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Миллуолл, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
История личных встреч
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Миллуолл0 : 1Ковентри Сити
11.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Ковентри Сити2 : 1Миллуолл
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Миллуолл0 : 3Ковентри Сити
14.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Ковентри Сити1 : 0Миллуолл
13.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Миллуолл3 : 2Ковентри Сити
29.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Ковентри Сити0 : 1Миллуолл
18.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Миллуолл1 : 1Ковентри Сити
08.05.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Ковентри Сити6 : 1Миллуолл
02.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Миллуолл1 : 2Ковентри Сити
04.02.2017 Англия - Первая лига Первая лига. 30-й тур Ковентри Сити0 : 2Миллуолл
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Ковентри Сити4 : 0
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур 4 : 1Ковентри Сити
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Ковентри Сити2 : 1
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 2 : 0Ковентри Сити
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Миллуолл0 : 1Ковентри Сити
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур 2 : 1Миллуолл
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Миллуолл1 : 0
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур 1 : 0Миллуолл
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Миллуолл0 : 1
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Миллуолл0 : 1Ковентри Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2348
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2348
3
Плей-офф
Бёрнли2347
4
Плей-офф
Сандерленд2344
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2238
6
Плей-офф
Уотфорд2237
7 Мидлсбро2336
8 Вест Бромвич Альбион2335
9 Шеффилд Уэнсдей2333
10 Суонси Сити2330
11 Бристоль Сити2330
12 Норвич Сити2329
13 Миллуолл2228
14 Дерби Каунти2327
15 Ковентри Сити2327
16 Престон Норт Энд2326
17 Куинз Парк Рейнджерс2325
18 Лутон Таун2325
19 Сток Сити2322
20 Оксфорд Юнайтед2221
21 Портсмут2120
22
Зона вылета
Халл Сити2319
23
Зона вылета
Кардифф Сити2218
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2218

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