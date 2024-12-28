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Оксфорд Юнайтед - Плимут Аргайл 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кассам (Оксфорд, Англия), вместимость: 12500
29 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 24-й тур
Оксфорд Юнайтед
Плимут Аргайл

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оксфорд Юнайтед - Плимут Аргайл, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Кассам (Оксфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Плимут Аргайл
Плимут
История личных встреч
24.04.2021 Англия - Первая лига Первая лига. 44-й тур Оксфорд Юнайтед3 : 1Плимут Аргайл
29.12.2020 Англия - Первая лига Первая лига. 21-й тур Плимут Аргайл2 : 3Оксфорд Юнайтед
01.01.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 26-й тур Плимут Аргайл3 : 0Оксфорд Юнайтед
01.12.2018 Кубок Англии 2-й раунд Плимут Аргайл1 : 2Оксфорд Юнайтед
13.10.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 13-й тур Оксфорд Юнайтед2 : 0Плимут Аргайл
17.02.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 34-й тур Оксфорд Юнайтед0 : 1Плимут Аргайл
18.11.2017 Англия - Первая лига Первая лига. 18-й тур Плимут Аргайл0 : 4Оксфорд Юнайтед
05.03.2016 Англия - Вторая лига Вторая лига. 35-й тур Плимут Аргайл2 : 2Оксфорд Юнайтед
20.10.2015 Англия - Вторая лига Вторая лига. 14-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 0Плимут Аргайл
14.03.2015 Англия - Вторая лига 36-й тур Оксфорд Юнайтед0 : 0Плимут Аргайл
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Оксфорд Юнайтед3 : 2
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур 4 : 0Оксфорд Юнайтед
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 3
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 2 : 0Оксфорд Юнайтед
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 1
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур 4 : 0Плимут Аргайл
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Плимут Аргайл3 : 3
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур 2 : 0Плимут Аргайл
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Плимут Аргайл1 : 2
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 4 : 0Плимут Аргайл
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2348
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2348
3
Плей-офф
Бёрнли2347
4
Плей-офф
Сандерленд2344
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2238
6
Плей-офф
Уотфорд2237
7 Мидлсбро2336
8 Вест Бромвич Альбион2335
9 Шеффилд Уэнсдей2333
10 Суонси Сити2330
11 Бристоль Сити2330
12 Норвич Сити2329
13 Миллуолл2228
14 Дерби Каунти2327
15 Ковентри Сити2327
16 Престон Норт Энд2326
17 Куинз Парк Рейнджерс2325
18 Лутон Таун2325
19 Сток Сити2322
20 Оксфорд Юнайтед2221
21 Портсмут2120
22
Зона вылета
Халл Сити2319
23
Зона вылета
Кардифф Сити2218
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2218

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