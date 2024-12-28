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Норвич Сити - Куинз Парк Рейнджерс 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия), вместимость: 27606
29 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 24-й тур
Норвич Сити
Куинз Парк Рейнджерс

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 0Норвич Сити
10.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 2Норвич Сити
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Норвич Сити1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
16.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Куинз Парк Рейнджерс0 : 1Норвич Сити
19.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Норвич Сити
02.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Норвич Сити0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
24.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 3Норвич Сити
29.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Норвич Сити1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
06.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Норвич Сити4 : 0Куинз Парк Рейнджерс
22.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 1Норвич Сити
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Норвич Сити2 : 1
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур 2 : 1Норвич Сити
15.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Норвич Сити1 : 2
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 0 : 0Норвич Сити
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 0Норвич Сити
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур 3 : 0Куинз Парк Рейнджерс
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 1
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур 1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 0
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 0Норвич Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2348
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2348
3
Плей-офф
Бёрнли2347
4
Плей-офф
Сандерленд2344
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2238
6
Плей-офф
Уотфорд2237
7 Мидлсбро2336
8 Вест Бромвич Альбион2335
9 Шеффилд Уэнсдей2333
10 Суонси Сити2330
11 Бристоль Сити2330
12 Норвич Сити2329
13 Миллуолл2228
14 Дерби Каунти2327
15 Ковентри Сити2327
16 Престон Норт Энд2326
17 Куинз Парк Рейнджерс2325
18 Лутон Таун2325
19 Сток Сити2322
20 Оксфорд Юнайтед2221
21 Портсмут2120
22
Зона вылета
Халл Сити2319
23
Зона вылета
Кардифф Сити2218
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2218

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