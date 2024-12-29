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Милан - Рома 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
29 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Милан
Рома

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Рома, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Рома
Рим
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Италия Клаудио Раньери
История личных встреч
18.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч Рома2 : 1Милан
11.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч Милан0 : 1Рома
14.01.2024 Италия - Серия А 20-й тур Милан3 : 1Рома
01.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Рома1 : 2Милан
29.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 32-й тур Рома1 : 1Милан
08.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 17-й тур Милан2 : 2Рома
06.01.2022 Италия - Серия А 20-й тур Милан3 : 1Рома
31.10.2021 Италия - Серия А 11-й тур Рома1 : 2Милан
28.02.2021 Италия - Серия А 24-й тур Рома1 : 2Милан
26.10.2020 Италия - Серия А 5-й тур Милан3 : 3Рома
20.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур 0 : 1Милан
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Милан0 : 0
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Милан2 : 1
06.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур 2 : 1Милан
03.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала Милан6 : 1
22.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Рома5 : 0
18.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала Рома4 : 1
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур 2 : 0Рома
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Рома3 : 0
07.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Рома4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта1740
2
Лига чемпионов
Наполи1738
3
Лига чемпионов
Интер М1637
4
Лига чемпионов
Лацио1734
5
Лига Европы
Фиорентина1631
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1731
7 Болонья1628
8 Милан1626
9 Удинезе1723
10 Рома1719
11 Эмполи1719
12 Торино1719
13 Дженоа1716
14 Лечче1716
15 Комо1715
16 Верона1715
17 Парма1715
18
Зона вылета
Кальяри1714
19
Зона вылета
Венеция1713
20
Зона вылета
Монца1710

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