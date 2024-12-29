Милан - Рома 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
29 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Рома, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Рома
Рим
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 1
|11.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 1
|14.01.2024
|Италия - Серия А
|20-й тур
|3 : 1
|01.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|29.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 32-й тур
|1 : 1
|08.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 17-й тур
|2 : 2
|06.01.2022
|Италия - Серия А
|20-й тур
|3 : 1
|31.10.2021
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 2
|28.02.2021
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 2
|26.10.2020
|Италия - Серия А
|5-й тур
|3 : 3
|20.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|06.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|6 : 1
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|5 : 0
|18.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 1
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 0
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 0
|07.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|17
|40
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|16
|37
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|17
|34
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|16
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|17
|31
|7
|Болонья
|16
|28
|8
|Милан
|16
|26
|9
|Удинезе
|17
|23
|10
|Рома
|17
|19
|11
|Эмполи
|17
|19
|12
|Торино
|17
|19
|13
|Дженоа
|17
|16
|14
|Лечче
|17
|16
|15
|Комо
|17
|15
|16
|Верона
|17
|15
|17
|Парма
|17
|15
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|17
|14
| 19
Зона вылета
|Венеция
|17
|13
| 20
Зона вылета
|Монца
|17
|10