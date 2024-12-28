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Ювентус - Фиорентина 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
29 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Ювентус
Фиорентина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Фиорентина, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Фиорентина
Флоренция
Главные тренеры
Италия Тьяго Мотта
Италия Раффаэле Палладино
История личных встреч
07.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Ювентус1 : 0Фиорентина
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Фиорентина0 : 1Ювентус
12.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 22-й тур Ювентус1 : 0Фиорентина
03.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 5-й тур Фиорентина1 : 1Ювентус
21.05.2022 Италия - Серия А 38-й тур Фиорентина2 : 0Ювентус
20.04.2022 Кубок Италии 1/2 финала Ювентус2 : 0Фиорентина
02.03.2022 Кубок Италии 1/2 финала Фиорентина0 : 1Ювентус
06.11.2021 Италия - Серия А 12-й тур Ювентус1 : 0Фиорентина
25.04.2021 Италия - Серия А 33-й тур Фиорентина1 : 1Ювентус
22.12.2020 Италия - Серия А 14-й тур Ювентус0 : 3Фиорентина
22.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур 1 : 2Ювентус
17.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала Ювентус4 : 0
14.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Ювентус2 : 2
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Ювентус2 : 0
07.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Ювентус2 : 2
23.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Фиорентина1 : 2
19.12.2024 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 1 : 1Фиорентина
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур 1 : 0Фиорентина
12.12.2024 Лига конференций Общий этап. 5-й тур Фиорентина7 : 0
08.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Фиорентина1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта1740
2
Лига чемпионов
Наполи1738
3
Лига чемпионов
Интер М1637
4
Лига чемпионов
Лацио1734
5
Лига Европы
Фиорентина1631
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1731
7 Болонья1628
8 Милан1626
9 Удинезе1723
10 Рома1719
11 Эмполи1719
12 Торино1719
13 Дженоа1716
14 Лечче1716
15 Комо1715
16 Верона1715
17 Парма1715
18
Зона вылета
Кальяри1714
19
Зона вылета
Венеция1713
20
Зона вылета
Монца1710

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