Риу Аве - Насьонал 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
29 Декабря 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 16-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Насьонал, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Насьонал
Фуншал
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|19.05.2021
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 2
|05.02.2021
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|0 : 0
|17.03.2019
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|05.11.2018
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|3 : 3
|29.04.2017
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 2
|18.12.2016
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|2 : 1
|13.03.2016
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 0
|01.11.2015
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 0
|09.03.2015
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|05.10.2014
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|0 : 0
|23.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|16.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|2 : 2
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|30.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|3 : 2
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 2 2 : 4
|23.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|2 : 2
|19.12.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|0 : 2
|14.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 1
|30.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бенфика
|15
|38
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Спортинг
|15
|37
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|15
|37
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|15
|28
|5
|Санта-Клара
|15
|27
|6
|Витория Гимарайнш
|15
|23
|7
|Каза Пия
|15
|20
|8
|Морейренсе
|15
|20
|9
|Фамаликан
|15
|19
|10
|Жил Висенте
|15
|17
|11
|Риу Аве
|15
|16
|12
|Эштрела
|15
|15
|13
|Эшторил
|15
|14
|14
|Насьонал
|15
|13
|15
|АВС
|15
|13
| 16
Стыковая зона
|Фаренсе
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Боавишта
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Арока
|15
|11