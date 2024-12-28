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Риу Аве - Насьонал 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
29 Декабря 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 16-й тур
Риу Аве
Насьонал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Насьонал, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Насьонал
Фуншал
Главные тренеры
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
19.05.2021 Португалия - Примейра 34-й тур Насьонал1 : 2Риу Аве
05.02.2021 Португалия - Примейра 17-й тур Риу Аве0 : 0Насьонал
17.03.2019 Португалия - Примейра 26-й тур Насьонал0 : 1Риу Аве
05.11.2018 Португалия - Примейра 9-й тур Риу Аве3 : 3Насьонал
29.04.2017 Португалия - Примейра 31-й тур Насьонал0 : 2Риу Аве
18.12.2016 Португалия - Примейра 14-й тур Риу Аве2 : 1Насьонал
13.03.2016 Португалия - Примейра 26-й тур Насьонал1 : 0Риу Аве
01.11.2015 Португалия - Примейра 9-й тур Риу Аве1 : 0Насьонал
09.03.2015 Португалия - Примейра 24-й тур Риу Аве1 : 1Насьонал
05.10.2014 Португалия - Примейра 7-й тур Насьонал0 : 0Риу Аве
23.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур 1 : 0Риу Аве
16.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Риу Аве2 : 2
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 0Риу Аве
30.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Риу Аве3 : 2
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала 2 : 2 2 : 4Риу Аве
23.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур 2 : 2Насьонал
19.12.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Насьонал0 : 2
14.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Насьонал1 : 0
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 2 : 1Насьонал
30.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Насьонал0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бенфика1538
2
Квалификация Лиги чемпионов
Спортинг1537
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1537
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1528
5 Санта-Клара1527
6 Витория Гимарайнш1523
7 Каза Пия1520
8 Морейренсе1520
9 Фамаликан1519
10 Жил Висенте1517
11 Риу Аве1516
12 Эштрела1515
13 Эшторил1514
14 Насьонал1513
15 АВС1513
16
Стыковая зона
Фаренсе1512
17
Зона вылета
Боавишта1512
18
Зона вылета
Арока1511

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