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Фаренсе - Витория Гимарайнш 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сан Луиш (Фару, Португалия), вместимость: 12000
29 Декабря 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 16-й тур
Главный судья: Бруну Виейра (Португалия)
Фаренсе
Витория Гимарайнш

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Витория Гимарайнш, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Луиш (Фару, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фаренсе
Фару
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Главные тренеры
Португалия Руй Боргеш
История личных встреч
13.04.2024 Португалия — Примейра 29-й тур Витория Гимарайнш1 : 1Фаренсе
02.12.2023 Португалия — Примейра 12-й тур Фаренсе1 : 2Витория Гимарайнш
06.05.2021 Португалия - Примейра 31-й тур Фаренсе2 : 2Витория Гимарайнш
18.02.2021 Португалия - Примейра 14-й тур Витория Гимарайнш2 : 2Фаренсе
21.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур 1 : 2Фаренсе
14.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Фаренсе0 : 1
08.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 1Фаренсе
29.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Фаренсе1 : 0
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала 1 : 2Фаренсе
23.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Витория Гимарайнш2 : 2
19.12.2024 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Витория Гимарайнш1 : 1
16.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур 2 : 2Витория Гимарайнш
12.12.2024 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 1 : 4Витория Гимарайнш
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 0Витория Гимарайнш
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бенфика1538
2
Квалификация Лиги чемпионов
Спортинг1537
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1537
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1528
5 Санта-Клара1527
6 Витория Гимарайнш1523
7 Каза Пия1520
8 Морейренсе1520
9 Фамаликан1519
10 Жил Висенте1517
11 Риу Аве1516
12 Эштрела1515
13 Эшторил1514
14 Насьонал1513
15 АВС1513
16
Стыковая зона
Фаренсе1512
17
Зона вылета
Боавишта1512
18
Зона вылета
Арока1511

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