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Брага - Каза Пия 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
29 Декабря 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 16-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Брага
Каза Пия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Каза Пия, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Каза Пия
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Карлуш Карвальял
История личных встреч
05.05.2024 Португалия — Примейра 32-й тур Брага4 : 3Каза Пия
30.12.2023 Португалия — Примейра 15-й тур Каза Пия1 : 3Брага
21.04.2023 Португалия - Примейра 29-й тур Каза Пия0 : 1Брага
03.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа D. 2-й тур Каза Пия0 : 1Брага
06.11.2022 Португалия - Примейра 12-й тур Брага0 : 1Каза Пия
22.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур 0 : 2Брага
16.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Брага3 : 3
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 3 : 0Брага
06.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Брага2 : 2
01.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 0 : 1Брага
20.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Каза Пия3 : 1
15.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур 0 : 2Каза Пия
08.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Каза Пия1 : 1
02.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 2 : 0Каза Пия
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Каза Пия3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бенфика1538
2
Квалификация Лиги чемпионов
Спортинг1537
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1537
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1528
5 Санта-Клара1527
6 Витория Гимарайнш1523
7 Каза Пия1520
8 Морейренсе1520
9 Фамаликан1519
10 Жил Висенте1517
11 Риу Аве1516
12 Эштрела1515
13 Эшторил1514
14 Насьонал1513
15 АВС1513
16
Стыковая зона
Фаренсе1512
17
Зона вылета
Боавишта1512
18
Зона вылета
Арока1511

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