Брага - Каза Пия 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
29 Декабря 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 16-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Каза Пия, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Каза Пия
Лиссабон
Главные тренеры
|Карлуш Карвальял
История личных встреч
|05.05.2024
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|4 : 3
|30.12.2023
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 3
|21.04.2023
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|03.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 2-й тур
|0 : 1
|06.11.2022
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 1
|22.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 2
|16.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 3
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 0
|06.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 1
|20.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|3 : 1
|15.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 2
|08.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|02.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|2 : 0
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бенфика
|15
|38
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Спортинг
|15
|37
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|15
|37
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|15
|28
|5
|Санта-Клара
|15
|27
|6
|Витория Гимарайнш
|15
|23
|7
|Каза Пия
|15
|20
|8
|Морейренсе
|15
|20
|9
|Фамаликан
|15
|19
|10
|Жил Висенте
|15
|17
|11
|Риу Аве
|15
|16
|12
|Эштрела
|15
|15
|13
|Эшторил
|15
|14
|14
|Насьонал
|15
|13
|15
|АВС
|15
|13
| 16
Стыковая зона
|Фаренсе
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Боавишта
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Арока
|15
|11