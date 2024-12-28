Астон Вилла - Брайтон энд Хоув Альбион 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
30 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 30 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Эзри Конса
|3
|зщ
|Диего Карлос
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|44
|пз
|Бубакар Камара
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|7
|пз
|Джон Макгинн
|31
|нп
|Леон Бэйли
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|26
|пз
|Ясин Аяри
|20
|пз
|Карлос Балеба
|17
|нп
|Янкуба Минте
|22
|нп
|Каору Митома
|14
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|9
|нп
|Жоао Педро
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
|05.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|6 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|13.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|26.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|20.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|13.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 0
|21.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|18.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|19.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 0
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|27.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 3
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|05.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|17
|42
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|18
|36
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|18
|35
| 4
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|18
|34
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|29
|6
|Борнмут
|18
|29
|7
|Манчестер Сити
|18
|28
|8
|Фулхэм
|18
|28
|9
|Астон Вилла
|18
|28
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|18
|26
|11
|Брентфорд
|18
|24
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|18
|23
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|23
|14
|Манчестер Юнайтед
|18
|22
|15
|Эвертон
|17
|17
|16
|Кристал Пэлас
|18
|17
|17
|Вулверхэмптон
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|18
|14
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|18
|12
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|18
|6