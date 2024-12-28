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Астон Вилла - Брайтон энд Хоув Альбион 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
30 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Астон Вилла
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 30 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
4 Англия зщ Эзри Конса
3 Бразилия зщ Диего Карлос
14 Испания зщ Пау Торрес
12 Франция зщ Лука Динь
44 Франция пз Бубакар Камара
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
7 Шотландия пз Джон Макгинн
31 Ямайка нп Леон Бэйли
27 Англия нп Морган Роджерс
11 Англия нп Олли Уоткинс
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
30 Эквадор зщ Первис Эступиньян
26 Швеция пз Ясин Аяри
20 Камерун пз Карлос Балеба
17 Гамбия нп Янкуба Минте
22 Япония нп Каору Митома
14 Франция нп Жоржиньо Рюттер
9 Бразилия нп Жоао Педро
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
05.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Астон Вилла
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Астон Вилла6 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Астон Вилла2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
13.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Астон Вилла
26.02.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Астон Вилла
20.11.2021 Англия - Премьер-лига 12-й тур Астон Вилла2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
13.02.2021 Англия - Премьер-лига 24-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Астон Вилла
21.11.2020 Англия - Премьер-лига 9-й тур Астон Вилла1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
18.01.2020 Англия - Премьер-лига 23-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Астон Вилла
19.10.2019 Англия - Премьер-лига 9-й тур Астон Вилла2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 3 : 0Астон Вилла
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Астон Вилла2 : 1
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур 2 : 1Астон Вилла
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 3Астон Вилла
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Астон Вилла1 : 0
27.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур 1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3
08.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур 2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
05.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1742
2
Лига чемпионов
Арсенал1836
3
Лига чемпионов
Челси1835
4
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1834
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед1829
6 Борнмут1829
7 Манчестер Сити1828
8 Фулхэм1828
9 Астон Вилла1828
10 Брайтон энд Хоув Альбион1826
11 Брентфорд1824
12 Тоттенхэм Хотспур1823
13 Вест Хэм Юнайтед1823
14 Манчестер Юнайтед1822
15 Эвертон1717
16 Кристал Пэлас1817
17 Вулверхэмптон1815
18
Зона вылета
Лестер Сити1814
19
Зона вылета
Ипсвич Таун1812
20
Зона вылета
Саутгемптон186

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