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Халл Сити - Мидлсбро 01 Января прямая трансляция

Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
01 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 25-й тур
Халл Сити
Мидлсбро

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Мидлсбро, которое состоится 01 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 25-й тур, оно проводится на стадионе: МКМ (Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
ГерманияТим Вальтер
ИспанияРубен Селльес
ИспанияРубен Селльес
История личных встреч
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й турМидлсбро3 : 1Халл Сити
10.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турХалл Сити2 : 2Мидлсбро
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турМидлсбро1 : 2Халл Сити
19.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турМидлсбро3 : 1Халл Сити
01.11.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турХалл Сити1 : 3Мидлсбро
09.04.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турМидлсбро0 : 1Халл Сити
02.10.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турХалл Сити2 : 0Мидлсбро
02.07.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турХалл Сити2 : 1Мидлсбро
24.11.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турМидлсбро2 : 2Халл Сити
13.04.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турМидлсбро1 : 0Халл Сити
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й тур0 : 1Халл Сити
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й тур1 : 0Халл Сити
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й турХалл Сити2 : 1
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й тур2 : 1Халл Сити
11.12.2024Англия — Чемпионшип20-й турХалл Сити1 : 1
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й турМидлсбро0 : 0
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й турМидлсбро3 : 3
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й тур3 : 3Мидлсбро
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й турМидлсбро1 : 0
10.12.2024Англия — Чемпионшип20-й тур3 : 1Мидлсбро
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2451
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2449
3
Плей-офф
Бёрнли2448
4
Плей-офф
Сандерленд2444
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2338
6
Плей-офф
Мидлсбро2437
7 Уотфорд2337
8 Вест Бромвич Альбион2436
9 Суонси Сити2433
10 Бристоль Сити2433
11 Шеффилд Уэнсдей2433
12 Норвич Сити2430
13 Миллуолл2329
14 Престон Норт Энд2429
15 Ковентри Сити2428
16 Дерби Каунти2427
17 Куинз Парк Рейнджерс2426
18 Сток Сити2425
19 Лутон Таун2425
20 Оксфорд Юнайтед2324
21 Халл Сити2422
22
Зона вылета
Кардифф Сити2321
23
Зона вылета
Портсмут2220
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2318

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