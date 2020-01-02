Интер - Аталанта 02 Января прямая трансляция
Стадион: Кингдом Арена (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 26000
02 Января 2025 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок Италии, 1/2 финала
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Аталанта, которое состоится 02 Января 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Италии, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Кингдом Арена (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Аталанта
Бергамо
|1
|вр
|Ян Зоммер
|2
|зщ
|Дензел Думфрис
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|32
|пз
|Федерико Димарко
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Исак Хин
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|13
|пз
|Эдерсон
|15
|пз
|Мартен де Рон
|8
|пз
|Марио Пашалич
|17
|нп
|Шарль Де Кетеларе
|11
|нп
|Адемола Лукман
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|30.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|4 : 0
|28.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|4 : 0
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|3 : 2
|31.01.2023
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 0
|13.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 15-й тур
|2 : 3
|16.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|25.09.2021
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 2
|08.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|08.11.2020
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 3
|23.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|19.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 0
|16.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 6
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|3 : 2
|18.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|6 : 1
|14.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча за Суперкубок Италии: «Интер» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/2 финала
| Интер М
Аталанта
|02.01
| Ювентус
Милан
|03.01
Финал
| SF1
SF2
|06.01