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Интер - Аталанта 02 Января прямая трансляция

Стадион: Кингдом Арена (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 26000
02 Января 2025 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок Италии, 1/2 финала
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Интер М
Аталанта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Аталанта, которое состоится 02 Января 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Италии, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Кингдом Арена (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Аталанта
Бергамо
1 Швейцария вр Ян Зоммер
2 Нидерланды зщ Дензел Думфрис
31 Германия зщ Янн Биссекк
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
95 Италия зщ Алессандро Бастони
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Армения пз Генрих Мхитарян
32 Италия пз Федерико Димарко
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
29 Италия вр Марко Карнезекки
3 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
4 Швеция зщ Исак Хин
23 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
16 Италия зщ Рауль Белланова
77 Италия зщ Давиде Дзаппакоста
13 Бразилия пз Эдерсон
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
8 Хорватия пз Марио Пашалич
17 Бельгия нп Шарль Де Кетеларе
11 Нигерия нп Адемола Лукман
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
30.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур Интер М4 : 0Аталанта
28.02.2024 Италия - Серия А 21-й тур Интер М4 : 0Аталанта
04.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Аталанта1 : 2Интер М
27.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Интер М3 : 2Аталанта
31.01.2023 Кубок Италии 1/4 финала Интер М1 : 0Аталанта
13.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 15-й тур Аталанта2 : 3Интер М
16.01.2022 Италия - Серия А 22-й тур Аталанта0 : 0Интер М
25.09.2021 Италия - Серия А 6-й тур Интер М2 : 2Аталанта
08.03.2021 Италия - Серия А 26-й тур Интер М1 : 0Аталанта
08.11.2020 Италия - Серия А 7-й тур Аталанта1 : 1Интер М
28.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур 0 : 3Интер М
23.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Интер М2 : 0
19.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала Интер М2 : 0
16.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур 0 : 6Интер М
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 1 : 0Интер М
28.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур 1 : 1Аталанта
22.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Аталанта3 : 2
18.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала Аталанта6 : 1
14.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур 0 : 1Аталанта
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Аталанта2 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча за Суперкубок Италии: «Интер» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/2 финала
Интер М
Аталанта
02.01
Ювентус
Милан
03.01
Финал
SF1
SF2
06.01

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