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Ювентус - Милан 03 Января прямая трансляция

Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
03 Января 2025 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок Италии, 1/2 финала
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Ювентус
Милан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Милан, которое состоится 03 Января 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Италии, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Милан
Милан
29 Италия вр Микеле Ди Грегорио
37 Италия зщ Николо Савона
15 Франция зщ Пьер Калюлю
4 Италия зщ Федерико Гатти
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
5 Италия пз Мануэль Локателли
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
7 Португалия пз Шику Консейсау
8 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
10 Турция пз Кенан Йылдыз
9 Сербия нп Душан Влахович
16 Франция вр Мик Меньян
22 Бразилия зщ Эмерсон Роял
46 Италия зщ Маттео Габбиа
28 Германия зщ Малик Тшау
19 Франция зщ Тео Эрнандес
29 Франция пз Юссуф Фофана
4 Алжир пз Исмаэль Беннасер
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
11 США пз Кристиан Пулишич
7 Испания нп Альваро Мората
20 Испания нп Алехандро Хименес
Главные тренеры
Италия Тьяго Мотта
Португалия Паулу Фонсека
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
23.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Милан0 : 0Ювентус
27.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Ювентус0 : 0Милан
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Милан0 : 1Ювентус
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ювентус2 : 2Милан
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Ювентус0 : 1Милан
08.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 9-й тур Милан2 : 0Ювентус
23.01.2022 Италия - Серия А 23-й тур Милан0 : 0Ювентус
19.09.2021 Италия - Серия А 4-й тур Ювентус1 : 1Милан
09.05.2021 Италия - Серия А 35-й тур Ювентус0 : 3Милан
06.01.2021 Италия - Серия А 16-й тур Милан1 : 3Ювентус
29.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Ювентус2 : 2
22.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур 1 : 2Ювентус
17.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала Ювентус4 : 0
14.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Ювентус2 : 2
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Ювентус2 : 0
29.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Милан1 : 1
20.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур 0 : 1Милан
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Милан0 : 0
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Милан2 : 1
06.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур 2 : 1Милан
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча за Суперкубок Италии: «Ювентус» — «Милан». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/2 финала
Интер М
Аталанта
02.01
Ювентус
Милан
03.01
Финал
SF1
SF2
06.01

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