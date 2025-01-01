Ювентус - Милан 03 Января прямая трансляция
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
03 Января 2025 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок Италии, 1/2 финала
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Милан, которое состоится 03 Января 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Италии, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Милан
Милан
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|37
|зщ
|Николо Савона
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|7
|пз
|Шику Консейсау
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|10
|пз
|Кенан Йылдыз
|9
|нп
|Душан Влахович
|16
|вр
|Мик Меньян
|22
|зщ
|Эмерсон Роял
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|28
|зщ
|Малик Тшау
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|4
|пз
|Исмаэль Беннасер
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|пз
|Кристиан Пулишич
|7
|нп
|Альваро Мората
|20
|нп
|Алехандро Хименес
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Паулу Фонсека
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 0
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 1
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|0 : 1
|08.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 9-й тур
|2 : 0
|23.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|19.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|09.05.2021
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 3
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 3
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 2
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|17.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|14.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 2
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|20.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|06.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча за Суперкубок Италии: «Ювентус» — «Милан». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/2 финала
| Интер М
Аталанта
|02.01
| Ювентус
Милан
|03.01
Финал
| SF1
SF2
|06.01