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Борнмут - Эвертон 04 Января прямая трансляция

Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
04 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Борнмут
Эвертон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Эвертон, которое состоится 04 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Эвертон
Ливерпуль
13 Испания вр Кепа Аррисабалага
37 Англия зщ Макс Ааронс
27 Украина зщ Илья Забарный
2 Нидерланды зщ Деан Хёйсен
3 Венгрия зщ Милош Керкез
4 Англия пз Льюис Кук
10 Шотландия пз Райан Кристи
24 Гана нп Антуан Семеньо
19 Нидерланды нп Джастин Клюйверт
11 Буркина-Фасо нп Данго Уаттара
9 Бразилия нп Эванилсон
1 Англия вр Джордан Пикфорд
18 Англия зщ Эшли Янг
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
32 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
19 Украина зщ Виталий Миколенко
29 Дания пз Йеспер Линдстрём
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
8 Бельгия пз Орель Мангала
16 Мали пз Абдулайе Дукуре
11 Англия нп Джек Харрисон
22 Албания нп Армандо Броя
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Англия Шон Дайч
История личных встреч
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Эвертон2 : 3Борнмут
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Борнмут2 : 1Эвертон
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Эвертон3 : 0Борнмут
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Эвертон1 : 0Борнмут
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Борнмут3 : 0Эвертон
08.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Борнмут4 : 1Эвертон
26.07.2020 Англия - Премьер-лига 38-й тур Эвертон1 : 3Борнмут
15.09.2019 Англия - Премьер-лига 5-й тур Борнмут3 : 1Эвертон
13.01.2019 Англия - Премьер-лига 22-й тур Эвертон2 : 0Борнмут
25.08.2018 Англия - Премьер-лига 3-й тур Борнмут2 : 2Эвертон
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур 2 : 2Борнмут
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Борнмут0 : 0
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур 0 : 3Борнмут
16.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Борнмут1 : 1
08.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур 1 : 2Борнмут
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Эвертон0 : 2
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 1 : 1Эвертон
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Эвертон0 : 0
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур 0 : 0Эвертон
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Эвертон4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1845
2
Лига чемпионов
Арсенал1939
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1937
4
Лига чемпионов
Челси1935
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед1932
6 Манчестер Сити1931
7 Борнмут1930
8 Фулхэм1929
9 Астон Вилла1929
10 Брайтон энд Хоув Альбион1927
11 Тоттенхэм Хотспур1924
12 Брентфорд1924
13 Вест Хэм Юнайтед1923
14 Манчестер Юнайтед1922
15 Кристал Пэлас1920
16 Эвертон1817
17 Вулверхэмптон1916
18
Зона вылета
Ипсвич Таун1915
19
Зона вылета
Лестер Сити1914
20
Зона вылета
Саутгемптон196

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