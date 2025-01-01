Борнмут - Эвертон 04 Января прямая трансляция
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
04 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Эвертон, которое состоится 04 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Эвертон
Ливерпуль
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|37
|зщ
|Макс Ааронс
|27
|зщ
|Илья Забарный
|2
|зщ
|Деан Хёйсен
|3
|зщ
|Милош Керкез
|4
|пз
|Льюис Кук
|10
|пз
|Райан Кристи
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|11
|нп
|Данго Уаттара
|9
|нп
|Эванилсон
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|18
|зщ
|Эшли Янг
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|29
|пз
|Йеспер Линдстрём
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|8
|пз
|Орель Мангала
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|11
|нп
|Джек Харрисон
|22
|нп
|Армандо Броя
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Шон Дайч
История личных встреч
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|08.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|4 : 1
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 3
|15.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|13.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|25.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 2
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|16.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|18
|45
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|19
|39
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|19
|37
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|19
|35
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|32
|6
|Манчестер Сити
|19
|31
|7
|Борнмут
|19
|30
|8
|Фулхэм
|19
|29
|9
|Астон Вилла
|19
|29
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|19
|27
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|19
|24
|12
|Брентфорд
|19
|24
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|23
|14
|Манчестер Юнайтед
|19
|22
|15
|Кристал Пэлас
|19
|20
|16
|Эвертон
|18
|17
|17
|Вулверхэмптон
|19
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|19
|15
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|19
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|19
|6