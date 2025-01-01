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Астон Вилла - Лестер Сити 04 Января прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
04 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Астон Вилла
Лестер Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Лестер Сити, которое состоится 04 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Лестер Сити
Лестер
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
5 Англия зщ Тайрон Мингз
12 Франция зщ Лука Динь
44 Франция пз Бубакар Камара
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
7 Шотландия пз Джон Макгинн
41 Англия пз Джейкоб Рэмси
31 Ямайка нп Леон Бэйли
11 Англия нп Олли Уоткинс
41 Польша вр Якуб Столарчик
2 Англия зщ Джеймс Джастин
4 Англия зщ Конор Коуди
23 Дания зщ Янник Вестергор
16 Дания зщ Виктор Кристиансен
8 Англия пз Гарри Уинкс
24 Франция пз Бубакари Сумаре
11 Марокко пз Билал Эль-Ханнус
14 Ямайка нп Бобби де Кордова-Рид
10 Англия нп Стефи Мавидиди
9 Англия нп Джейми Варди
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Нидерланды Руд ван Нистелрой
Нидерланды Руд ван Нистелрой
История личных встреч
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Лестер Сити1 : 2Астон Вилла
04.04.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Лестер Сити1 : 2Астон Вилла
04.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Астон Вилла2 : 4Лестер Сити
23.04.2022 Англия - Премьер-лига 34-й тур Лестер Сити0 : 0Астон Вилла
05.12.2021 Англия - Премьер-лига 15-й тур Астон Вилла2 : 1Лестер Сити
21.02.2021 Англия - Премьер-лига 25-й тур Астон Вилла1 : 2Лестер Сити
18.10.2020 Англия - Премьер-лига 5-й тур Лестер Сити0 : 1Астон Вилла
09.03.2020 Англия - Премьер-лига 29-й тур Лестер Сити4 : 0Астон Вилла
28.01.2020 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Астон Вилла2 : 1Лестер Сити
08.01.2020 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Лестер Сити1 : 1Астон Вилла
30.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Астон Вилла2 : 2
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 3 : 0Астон Вилла
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Астон Вилла2 : 1
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур 2 : 1Астон Вилла
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 3Астон Вилла
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Лестер Сити0 : 2
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 3 : 1Лестер Сити
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Лестер Сити0 : 3
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур 4 : 0Лестер Сити
08.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Лестер Сити2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1845
2
Лига чемпионов
Арсенал1939
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1937
4
Лига чемпионов
Челси1935
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед1932
6 Манчестер Сити1931
7 Борнмут1930
8 Фулхэм1929
9 Астон Вилла1929
10 Брайтон энд Хоув Альбион1927
11 Тоттенхэм Хотспур1924
12 Брентфорд1924
13 Вест Хэм Юнайтед1923
14 Манчестер Юнайтед1922
15 Кристал Пэлас1920
16 Эвертон1817
17 Вулверхэмптон1916
18
Зона вылета
Ипсвич Таун1915
19
Зона вылета
Лестер Сити1914
20
Зона вылета
Саутгемптон196

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