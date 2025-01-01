Астон Вилла - Лестер Сити 04 Января прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
04 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Лестер Сити, которое состоится 04 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Лестер Сити
Лестер
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|12
|зщ
|Лука Динь
|44
|пз
|Бубакар Камара
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|7
|пз
|Джон Макгинн
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|31
|нп
|Леон Бэйли
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|41
|вр
|Якуб Столарчик
|2
|зщ
|Джеймс Джастин
|4
|зщ
|Конор Коуди
|23
|зщ
|Янник Вестергор
|16
|зщ
|Виктор Кристиансен
|8
|пз
|Гарри Уинкс
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|14
|нп
|Бобби де Кордова-Рид
|10
|нп
|Стефи Мавидиди
|9
|нп
|Джейми Варди
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Руд ван Нистелрой
|Руд ван Нистелрой
История личных встреч
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|04.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|04.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 4
|23.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 0
|05.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|21.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|18.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|09.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 0
|28.01.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
|08.01.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|30.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 0
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 0
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|18
|45
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|19
|39
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|19
|37
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|19
|35
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|32
|6
|Манчестер Сити
|19
|31
|7
|Борнмут
|19
|30
|8
|Фулхэм
|19
|29
|9
|Астон Вилла
|19
|29
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|19
|27
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|19
|24
|12
|Брентфорд
|19
|24
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|23
|14
|Манчестер Юнайтед
|19
|22
|15
|Кристал Пэлас
|19
|20
|16
|Эвертон
|18
|17
|17
|Вулверхэмптон
|19
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|19
|15
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|19
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|19
|6