00:54 ()
Онлайн трансляции
Пятница 03 января
Суббота 04 января
Свернуть список

Кристал Пэлас - Челси 04 Января прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
04 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Кристал Пэлас
Челси

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Челси, которое состоится 04 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Челси
Лондон
1 Англия вр Дин Хендерсон
26 США зщ Крис Ричардс
6 Англия зщ Марк Гехи
5 Франция зщ Максанс Лакруа
12 Колумбия зщ Даниэль Муньос
3 Англия зщ Тайрик Митчелл
8 Колумбия пз Хефферсон Лерма
19 Англия пз Уилл Хьюз
10 Англия пз Эберечи Эзе
7 Сенегал нп Исмаила Сарр
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
1 Испания вр Роберт Санчес
27 Франция зщ Мало Гюсто
4 Англия зщ Тосин Адарабиойо
6 Англия зщ Леви Колвилл
3 Испания зщ Марк Кукурелья
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
20 Англия пз Коул Палмер
7 Португалия нп Педру Нету
19 Англия нп Джейдон Санчо
15 Сенегал нп Николас Джексон
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
01.09.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Челси1 : 1Кристал Пэлас
12.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур Кристал Пэлас1 : 3Челси
27.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Челси2 : 1Кристал Пэлас
15.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Челси1 : 0Кристал Пэлас
01.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Кристал Пэлас1 : 2Челси
17.04.2022 Кубок Англии 1/2 финала Челси2 : 0Кристал Пэлас
19.02.2022 Англия - Премьер-лига 26-й тур Кристал Пэлас0 : 1Челси
14.08.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Челси3 : 0Кристал Пэлас
10.04.2021 Англия - Премьер-лига 31-й тур Кристал Пэлас1 : 4Челси
03.10.2020 Англия - Премьер-лига 4-й тур Челси4 : 0Кристал Пэлас
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Кристал Пэлас2 : 1
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 0 : 0Кристал Пэлас
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Кристал Пэлас1 : 5
18.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала 3 : 2Кристал Пэлас
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур 1 : 3Кристал Пэлас
30.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур 2 : 0Челси
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Челси1 : 2
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур 0 : 0Челси
19.12.2024 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Челси5 : 1
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Челси2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Челси». Начало лондонского дерби запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1845
2
Лига чемпионов
Арсенал1939
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1937
4
Лига чемпионов
Челси1935
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед1932
6 Манчестер Сити1931
7 Борнмут1930
8 Фулхэм1929
9 Астон Вилла1929
10 Брайтон энд Хоув Альбион1927
11 Тоттенхэм Хотспур1924
12 Брентфорд1924
13 Вест Хэм Юнайтед1923
14 Манчестер Юнайтед1922
15 Кристал Пэлас1920
16 Эвертон1817
17 Вулверхэмптон1916
18
Зона вылета
Ипсвич Таун1915
19
Зона вылета
Лестер Сити1914
20
Зона вылета
Саутгемптон196

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close