Кристал Пэлас - Челси 04 Января прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
04 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Челси, которое состоится 04 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Челси
Лондон
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|6
|зщ
|Марк Гехи
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|7
|нп
|Исмаила Сарр
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|1
|вр
|Роберт Санчес
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|6
|зщ
|Леви Колвилл
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Коул Палмер
|7
|нп
|Педру Нету
|19
|нп
|Джейдон Санчо
|15
|нп
|Николас Джексон
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Энцо Мареска
История личных встреч
|01.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|12.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 3
|27.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|15.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|17.04.2022
|Кубок Англии
|1/2 финала
|2 : 0
|19.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|14.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 0
|10.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 4
|03.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 0
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 5
|18.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 2
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 3
|30.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|5 : 1
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Челси». Начало лондонского дерби запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|18
|45
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|19
|39
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|19
|37
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|19
|35
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|32
|6
|Манчестер Сити
|19
|31
|7
|Борнмут
|19
|30
|8
|Фулхэм
|19
|29
|9
|Астон Вилла
|19
|29
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|19
|27
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|19
|24
|12
|Брентфорд
|19
|24
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|23
|14
|Манчестер Юнайтед
|19
|22
|15
|Кристал Пэлас
|19
|20
|16
|Эвертон
|18
|17
|17
|Вулверхэмптон
|19
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|19
|15
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|19
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|19
|6