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Саутгемптон - Брентфорд 04 Января прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
04 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Саутгемптон
Брентфорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Брентфорд, которое состоится 04 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Брентфорд
Лондон
30 Англия вр Аарон Рамсдейл
6 Англия зщ Тейлор Харвуд-Беллис
35 Польша зщ Ян Беднарек
15 Англия зщ Натан Вуд-Гордон
2 Англия зщ Кайл Уолкер-Питерс
3 Ирландия зщ Райан Мэннинг
7 Нигерия пз Джо Арибо
26 Франция пз Лесли Угочукву
33 Англия нп Тайлер Диблинг
32 Нигерия нп Пол Онуачу
19 Англия нп Кэмерон Арчер
12 Исландия вр Хаукон Рафн Валдимарссон
36 Южная Корея зщ Чи-Су Ким
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
30 Дания зщ Мадс Роэрслев
27 Германия пз Витали Янельт
6 Дания пз Кристиан Нёргор
18 Украина пз Егор Ярмолюк
24 Дания нп Миккель Дамсгор
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
19 Камерун нп Брайан Мбемо
11 ДР Конго нп Йоан Висса
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Дания Томас Франк
История личных встреч
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Брентфорд3 : 1Саутгемптон
15.03.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Саутгемптон0 : 2Брентфорд
04.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Брентфорд3 : 0Саутгемптон
07.05.2022 Англия - Премьер-лига 36-й тур Брентфорд3 : 0Саутгемптон
11.01.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Саутгемптон4 : 1Брентфорд
16.09.2020 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Саутгемптон0 : 2Брентфорд
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур 2 : 1Саутгемптон
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Саутгемптон0 : 1
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур 0 : 0Саутгемптон
18.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Саутгемптон1 : 2
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Саутгемптон0 : 5
01.01.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур Брентфорд1 : 3
27.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 0 : 0Брентфорд
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Брентфорд0 : 2
18.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала 3 : 1Брентфорд
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур 2 : 1Брентфорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1845
2
Лига чемпионов
Арсенал1939
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1937
4
Лига чемпионов
Челси1935
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед1932
6 Манчестер Сити1931
7 Борнмут1930
8 Фулхэм1929
9 Астон Вилла1929
10 Брайтон энд Хоув Альбион1927
11 Тоттенхэм Хотспур1924
12 Брентфорд1924
13 Вест Хэм Юнайтед1923
14 Манчестер Юнайтед1922
15 Кристал Пэлас1920
16 Эвертон1817
17 Вулверхэмптон1916
18
Зона вылета
Ипсвич Таун1915
19
Зона вылета
Лестер Сити1914
20
Зона вылета
Саутгемптон196

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