Саутгемптон - Брентфорд 04 Января прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
04 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Брентфорд, которое состоится 04 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Брентфорд
Лондон
|30
|вр
|Аарон Рамсдейл
|6
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|35
|зщ
|Ян Беднарек
|15
|зщ
|Натан Вуд-Гордон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|3
|зщ
|Райан Мэннинг
|7
|пз
|Джо Арибо
|26
|пз
|Лесли Угочукву
|33
|нп
|Тайлер Диблинг
|32
|нп
|Пол Онуачу
|19
|нп
|Кэмерон Арчер
|12
|вр
|Хаукон Рафн Валдимарссон
|36
|зщ
|Чи-Су Ким
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|30
|зщ
|Мадс Роэрслев
|27
|пз
|Витали Янельт
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|18
|пз
|Егор Ярмолюк
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|11
|нп
|Йоан Висса
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Томас Франк
История личных встреч
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 1
|15.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|04.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 0
|07.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|3 : 0
|11.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|4 : 1
|16.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 2
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|18.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 2
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 5
|01.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|27.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|18.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 1
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|18
|45
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|19
|39
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|19
|37
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|19
|35
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|32
|6
|Манчестер Сити
|19
|31
|7
|Борнмут
|19
|30
|8
|Фулхэм
|19
|29
|9
|Астон Вилла
|19
|29
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|19
|27
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|19
|24
|12
|Брентфорд
|19
|24
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|23
|14
|Манчестер Юнайтед
|19
|22
|15
|Кристал Пэлас
|19
|20
|16
|Эвертон
|18
|17
|17
|Вулверхэмптон
|19
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|19
|15
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|19
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|19
|6