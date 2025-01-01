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Бристоль Сити - Дерби Каунти 04 Января прямая трансляция

Стадион: Эштон Гейт (Бристоль, Англия), вместимость: 27000
04 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 26-й тур
Бристоль Сити
Дерби Каунти

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Дерби Каунти, которое состоится 04 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Дерби Каунти
Дерби
История личных встреч
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур Дерби Каунти3 : 0Бристоль Сити
23.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Дерби Каунти1 : 3Бристоль Сити
04.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Бристоль Сити1 : 0Дерби Каунти
30.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Дерби Каунти1 : 0Бристоль Сити
21.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Бристоль Сити1 : 0Дерби Каунти
12.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Бристоль Сити3 : 2Дерби Каунти
20.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Дерби Каунти1 : 2Бристоль Сити
27.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Бристоль Сити0 : 2Дерби Каунти
22.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Дерби Каунти1 : 1Бристоль Сити
19.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Дерби Каунти0 : 0Бристоль Сити
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 2 : 2Бристоль Сити
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Бристоль Сити3 : 0
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Бристоль Сити1 : 0
22.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур 2 : 0Бристоль Сити
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Бристоль Сити1 : 1
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 4 : 2Дерби Каунти
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Дерби Каунти0 : 1
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Дерби Каунти2 : 1
20.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур 2 : 1Дерби Каунти
13.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Дерби Каунти4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2552
2
Повышение
Бёрнли2549
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед2549
4
Плей-офф
Сандерленд2547
5
Плей-офф
Мидлсбро2540
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2539
7 Блэкберн Роверс2439
8 Уотфорд2437
9 Шеффилд Уэнсдей2536
10 Бристоль Сити2534
11 Норвич Сити2533
12 Суонси Сити2533
13 Миллуолл2429
14 Ковентри Сити2529
15 Куинз Парк Рейнджерс2529
16 Престон Норт Энд2529
17 Дерби Каунти2527
18 Оксфорд Юнайтед2427
19 Сток Сити2526
20 Лутон Таун2525
21 Портсмут2323
22
Зона вылета
Халл Сити2522
23
Зона вылета
Кардифф Сити2422
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2419

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