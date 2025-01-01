Блэкберн Роверс - Бёрнли 04 Января прямая трансляция
Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
04 Января 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 26-й тур
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Бёрнли, которое состоится 04 Января 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Бёрнли
Бёрнли
История личных встреч
|31.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|1 : 1
|25.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 1
|13.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|3 : 0
|23.08.2017
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 2
|05.03.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|1 : 0
|24.10.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 1
|28.03.2010
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 1
|18.10.2009
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 2
|01.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|25-й тур
|1 : 1
|29.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|24-й тур
|0 : 1
|26.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|23-й тур
|2 : 2
|21.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|22-й тур
|1 : 0
|14.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|21-й тур
|2 : 0
|01.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|25-й тур
|0 : 0
|29.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|24-й тур
|0 : 0
|26.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|23-й тур
|0 : 2
|21.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|22-й тур
|2 : 1
|15.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|21-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|25
|52
| 2
Повышение
|Бёрнли
|25
|49
| 3
Плей-офф
|Шеффилд Юнайтед
|25
|49
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|25
|47
| 5
Плей-офф
|Мидлсбро
|25
|40
| 6
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|25
|39
|7
|Блэкберн Роверс
|24
|39
|8
|Уотфорд
|24
|37
|9
|Шеффилд Уэнсдей
|25
|36
|10
|Бристоль Сити
|25
|34
|11
|Норвич Сити
|25
|33
|12
|Суонси Сити
|25
|33
|13
|Миллуолл
|24
|29
|14
|Ковентри Сити
|25
|29
|15
|Куинз Парк Рейнджерс
|25
|29
|16
|Престон Норт Энд
|25
|29
|17
|Дерби Каунти
|25
|27
|18
|Оксфорд Юнайтед
|24
|27
|19
|Сток Сити
|25
|26
|20
|Лутон Таун
|25
|25
|21
|Портсмут
|23
|23
| 22
Зона вылета
|Халл Сити
|25
|22
| 23
Зона вылета
|Кардифф Сити
|24
|22
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|24
|19