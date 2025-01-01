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Блэкберн Роверс - Бёрнли 04 Января прямая трансляция

Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
04 Января 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 26-й тур
Блэкберн Роверс
Бёрнли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Бёрнли, которое состоится 04 Января 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Бёрнли
Бёрнли
История личных встреч
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й турБёрнли1 : 1Блэкберн Роверс
25.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й турБлэкберн Роверс0 : 1Бёрнли
13.11.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турБёрнли3 : 0Блэкберн Роверс
23.08.2017Англия - Кубок лиги2-й раундБлэкберн Роверс0 : 2Бёрнли
05.03.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турБёрнли1 : 0Блэкберн Роверс
24.10.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турБлэкберн Роверс0 : 1Бёрнли
28.03.2010Англия - Премьер-лига32-й турБёрнли0 : 1Блэкберн Роверс
18.10.2009Англия - Премьер-лига9-й турБлэкберн Роверс3 : 2Бёрнли
01.01.2025Англия — Чемпионшип25-й тур1 : 1Блэкберн Роверс
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й турБлэкберн Роверс0 : 1
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й турБлэкберн Роверс2 : 2
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й тур1 : 0Блэкберн Роверс
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й турБлэкберн Роверс2 : 0
01.01.2025Англия — Чемпионшип25-й турБёрнли0 : 0
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й тур0 : 0Бёрнли
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й тур0 : 2Бёрнли
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й турБёрнли2 : 1
15.12.2024Англия — Чемпионшип21-й тур1 : 2Бёрнли
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2552
2
Повышение
Бёрнли2549
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед2549
4
Плей-офф
Сандерленд2547
5
Плей-офф
Мидлсбро2540
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2539
7 Блэкберн Роверс2439
8 Уотфорд2437
9 Шеффилд Уэнсдей2536
10 Бристоль Сити2534
11 Норвич Сити2533
12 Суонси Сити2533
13 Миллуолл2429
14 Ковентри Сити2529
15 Куинз Парк Рейнджерс2529
16 Престон Норт Энд2529
17 Дерби Каунти2527
18 Оксфорд Юнайтед2427
19 Сток Сити2526
20 Лутон Таун2525
21 Портсмут2323
22
Зона вылета
Халл Сити2522
23
Зона вылета
Кардифф Сити2422
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2419

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