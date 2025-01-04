Лилль - Нант 04 Января прямая трансляция
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
04 Января 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Нант, которое состоится 04 Января 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Нант
Нант
|30
|вр
|Люка Шевалье
|2
|зщ
|Айсса Манди
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|4
|зщ
|Алешандро
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
|10
|пз
|Реми Кабелла
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|19
|нп
|Матиас Фернандес
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|30
|вр
|Патрик Карльгрен
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|44
|зщ
|Натан Зезе
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|3
|зщ
|Николя Козза
|6
|пз
|Дуглас
|8
|пз
|Йоанн Лепенан
|27
|пз
|Мозес Саймон
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|39
|нп
|Маттис Аблин
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 2
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 1
|12.08.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|19.03.2022
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|27.11.2021
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 1
|07.02.2021
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 2
|25.09.2020
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 0
|01.03.2020
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|11.08.2019
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|20.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 1
|14.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 1
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 2
|06.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|3 : 1
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|2 : 2
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 4
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|4 : 1
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|30.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|16
|40
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|15
|30
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|16
|30
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|15
|27
| 5
Лига Европы
|Лион
|15
|25
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|15
|24
|7
|Ланс
|15
|24
|8
|Тулуза
|15
|21
|9
|Осер
|15
|21
|10
|Реймс
|15
|20
|11
|Брест
|15
|19
|12
|Ренн
|15
|17
|13
|Страсбург
|15
|17
|14
|Нант
|15
|14
|15
|Анже
|15
|13
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|15
|13
| 17
Зона вылета
|Гавр
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|15
|9