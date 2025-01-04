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Лилль - Нант 04 Января прямая трансляция

Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
04 Января 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Лилль
Нант

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Нант, которое состоится 04 Января 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Нант
Нант
30 Франция вр Люка Шевалье
2 Алжир зщ Айсса Манди
18 Франция зщ Бафоде Диаките
4 Бразилия зщ Алешандро
5 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
21 Франция пз Бенжамен Андре
17 Бельгия пз Нгалайель Мукау
10 Франция пз Реми Кабелла
23 Косово нп Эдон Жегрова
19 Бельгия нп Матиас Фернандес
9 Канада нп Джонатан Дэвид
30 Швеция вр Патрик Карльгрен
98 Франция зщ Кельвен Амьен-Аду
21 Камерун зщ Жан-Шарль Кастеллетто
44 Франция зщ Натан Зезе
4 Франция зщ Николя Паллуа
3 Франция зщ Николя Козза
6 Бразилия пз Дуглас
8 Франция пз Йоанн Лепенан
27 Нигерия пз Мозес Саймон
5 Испания пз Педро Чиривелья
39 Франция нп Маттис Аблин
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Франция Антуан Комбуаре
История личных встреч
12.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур Нант1 : 2Лилль
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Лилль2 : 0Нант
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Лилль2 : 1Нант
12.08.2022 Франция - Лига 1 2-й тур Нант1 : 1Лилль
19.03.2022 Франция - Лига 1 29-й тур Нант0 : 1Лилль
27.11.2021 Франция - Лига 1 15-й тур Лилль1 : 1Нант
07.02.2021 Франция - Лига 1 24-й тур Нант0 : 2Лилль
25.09.2020 Франция - Лига 1 5-й тур Лилль2 : 0Нант
01.03.2020 Франция - Лига 1 27-й тур Нант0 : 1Лилль
11.08.2019 Франция - Лига 1 1-й тур Лилль2 : 1Нант
20.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала 0 : 1Лилль
14.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур 1 : 1Лилль
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Лилль3 : 2
06.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур Лилль3 : 1
01.12.2024 Франция — Лига 1 13-й тур 2 : 2Лилль
21.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала 0 : 4Нант
15.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур 4 : 1Нант
08.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур Нант1 : 0
30.11.2024 Франция — Лига 1 13-й тур 1 : 1Нант
24.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур Нант0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1640
2
Лига чемпионов
Марсель1530
3
Лига чемпионов
Монако1630
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1527
5
Лига Европы
Лион1525
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1524
7 Ланс1524
8 Тулуза1521
9 Осер1521
10 Реймс1520
11 Брест1519
12 Ренн1517
13 Страсбург1517
14 Нант1514
15 Анже1513
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1513
17
Зона вылета
Гавр1512
18
Зона вылета
Монпелье159

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