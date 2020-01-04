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Морейренсе - АВС 04 Января прямая трансляция

Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
04 Января 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
Морейренсе
АВС

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - АВС, которое состоится 04 Января 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
АВС
Вила-даз-Авиш
22 Бразилия вр Кайо Секко
2 Бразилия зщ Фабиано
44 Бразилия зщ Marcelo
26 Бразилия зщ Маракас
23 Нидерланды зщ Годфрид Фримпонг
5 Португалия пз Sidnei Tavares
80 Гана пз Лоуренс Офори
31 Бразилия пз Мадсон
11 Бразилия пз Алан де Соуза
77 Бразилия пз Gabrielzinho
95 Бразилия нп Гильерме Шеттине
93 Бразилия вр Simao Bertelli
4 Уругвай зщ Ignacio Rodriguez
5 Португалия зщ Жорже Тейшейра
2 Португалия зщ Фернанду Феррейра
6 Франция пз Баптист Ру
15 Испания пз Хауме
7 Португалия пз Луиш Силва
14 Бразилия пз Лукас Пиазон
11 Швеция нп Бабатунде Акинсола
10 Кабо-Верде нп Васко Рафаэль Фортеш Лопеш
18 Бразилия нп Нене
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
История личных встреч
28.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур 2 : 2Морейренсе
21.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Морейренсе0 : 3
14.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур 1 : 0Морейренсе
05.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Морейренсе2 : 1
30.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 3 : 2Морейренсе
28.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур АВС1 : 1
21.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур 0 : 0АВС
15.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур АВС1 : 1
08.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 1АВС
01.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур АВС0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1640
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту1640
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика1638
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара1630
5 Брага1628
6 Витория Гимарайнш1624
7 Каза Пия1623
8 Морейренсе1621
9 Фамаликан1619
10 Риу Аве1619
11 Жил Висенте1618
12 Эштрела1616
13 Эшторил1615
14 АВС1614
15 Насьонал1613
16
Стыковая зона
Фаренсе1613
17
Зона вылета
Боавишта1612
18
Зона вылета
Арока1612

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