Морейренсе - АВС 04 Января прямая трансляция
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
04 Января 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - АВС, которое состоится 04 Января 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
АВС
Вила-даз-Авиш
|22
|вр
|Кайо Секко
|2
|зщ
|Фабиано
|44
|зщ
|Marcelo
|26
|зщ
|Маракас
|23
|зщ
|Годфрид Фримпонг
|5
|пз
|Sidnei Tavares
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|31
|пз
|Мадсон
|11
|пз
|Алан де Соуза
|77
|пз
|Gabrielzinho
|95
|нп
|Гильерме Шеттине
|93
|вр
|Simao Bertelli
|4
|зщ
|Ignacio Rodriguez
|5
|зщ
|Жорже Тейшейра
|2
|зщ
|Фернанду Феррейра
|6
|пз
|Баптист Ру
|15
|пз
|Хауме
|7
|пз
|Луиш Силва
|14
|пз
|Лукас Пиазон
|11
|нп
|Бабатунде Акинсола
|10
|нп
|Васко Рафаэль Фортеш Лопеш
|18
|нп
|Нене
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|28.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 2
|21.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 3
|14.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|05.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 1
|30.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|3 : 2
|28.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 1
|21.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|15.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|01.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|16
|40
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|16
|40
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|16
|38
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|16
|30
|5
|Брага
|16
|28
|6
|Витория Гимарайнш
|16
|24
|7
|Каза Пия
|16
|23
|8
|Морейренсе
|16
|21
|9
|Фамаликан
|16
|19
|10
|Риу Аве
|16
|19
|11
|Жил Висенте
|16
|18
|12
|Эштрела
|16
|16
|13
|Эшторил
|16
|15
|14
|АВС
|16
|14
|15
|Насьонал
|16
|13
| 16
Стыковая зона
|Фаренсе
|16
|13
| 17
Зона вылета
|Боавишта
|16
|12
| 18
Зона вылета
|Арока
|16
|12