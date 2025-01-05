07:52 ()
Свернуть список

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 05 Января прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
05 Января 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Манчестер Юнайтед, которое состоится 05 Января 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 Бразилия вр Алисон Бекер
66 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
78 Англия зщ Джарелл Куанса
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
11 Египет нп Мохамед Салах
18 Нидерланды нп Коди Гакпо
7 Колумбия нп Луис Диас
24 Камерун вр Андре Онана
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
5 Англия зщ Гарри Магуайр
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
20 Португалия зщ Диогу Дало
25 Уругвай пз Мануэль Угарте
37 Англия пз Кобби Майну
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
16 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
9 Дания нп Расмус Хойлунд
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
01.09.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Манчестер Юнайтед0 : 3Ливерпуль
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Манчестер Юнайтед0 : 3Ливерпуль
07.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Манчестер Юнайтед2 : 2Ливерпуль
17.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала Манчестер Юнайтед4 : 3 ДВЛиверпуль
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Ливерпуль0 : 0Манчестер Юнайтед
05.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Ливерпуль7 : 0Манчестер Юнайтед
22.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Ливерпуль
12.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед4 : 0Ливерпуль
19.04.2022 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ливерпуль4 : 0Манчестер Юнайтед
24.10.2021 Англия - Премьер-лига 9-й тур Манчестер Юнайтед0 : 5Ливерпуль
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур 0 : 5Ливерпуль
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Ливерпуль3 : 1
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур 3 : 6Ливерпуль
18.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала 1 : 2Ливерпуль
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Ливерпуль2 : 2
30.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Манчестер Юнайтед0 : 2
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 2 : 0Манчестер Юнайтед
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Манчестер Юнайтед0 : 3
19.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала 4 : 3Манчестер Юнайтед
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур 1 : 2Манчестер Юнайтед
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 20-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1845
2
Лига чемпионов
Арсенал2040
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1937
4
Лига чемпионов
Челси2036
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2035
6 Манчестер Сити2034
7 Борнмут2033
8 Астон Вилла2032
9 Фулхэм1929
10 Брайтон энд Хоув Альбион2028
11 Брентфорд2027
12 Тоттенхэм Хотспур2024
13 Вест Хэм Юнайтед2023
14 Манчестер Юнайтед1922
15 Кристал Пэлас2021
16 Эвертон1917
17 Вулверхэмптон1916
18
Зона вылета
Ипсвич Таун1915
19
Зона вылета
Лестер Сити2014
20
Зона вылета
Саутгемптон206

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close