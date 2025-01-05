Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 05 Января прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
05 Января 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Манчестер Юнайтед, которое состоится 05 Января 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|78
|зщ
|Джарелл Куанса
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|11
|нп
|Мохамед Салах
|18
|нп
|Коди Гакпо
|7
|нп
|Луис Диас
|24
|вр
|Андре Онана
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|20
|зщ
|Диогу Дало
|25
|пз
|Мануэль Угарте
|37
|пз
|Кобби Майну
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|16
|нп
|Амад Диалло
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Арне Слот
|Рубен Аморим
История личных встреч
|01.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 3
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 3
|07.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
|17.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|4 : 3 ДВ
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|05.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|7 : 0
|22.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|12.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|19.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 0
|24.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 5
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 5
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 6
|18.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 2
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 2
|30.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|19.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|4 : 3
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 20-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|18
|45
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|20
|40
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|19
|37
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|20
|36
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|35
|6
|Манчестер Сити
|20
|34
|7
|Борнмут
|20
|33
|8
|Астон Вилла
|20
|32
|9
|Фулхэм
|19
|29
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|20
|28
|11
|Брентфорд
|20
|27
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|20
|24
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|23
|14
|Манчестер Юнайтед
|19
|22
|15
|Кристал Пэлас
|20
|21
|16
|Эвертон
|19
|17
|17
|Вулверхэмптон
|19
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|19
|15
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|20
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|20
|6