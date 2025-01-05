Лечче - Дженоа 05 Января прямая трансляция
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
05 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Дженоа, которое состоится 05 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Дженоа
Генуя
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|12
|зщ
|Фредерик Жильбер
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|19
|зщ
|Габи Жан
|25
|зщ
|Антонино Галло
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|8
|пз
|Хамза Рафья
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|75
|пз
|Бальтазар Пьерре
|9
|нп
|Никола Крстович
|7
|нп
|Тете
|1
|вр
|Никола Леали
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|13
|зщ
|Маттья Бани
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|47
|пз
|Милан Бадель
|9
|нп
|Витор Оливейра
|19
|нп
|Андреа Пинамонти
Главные тренеры
|Марко Джампаоло
|Альберто Джилардино
|Патрик Виейра
|Патрик Виейра
История личных встреч
|28.01.2024
|Италия - Серия А
|22-й тур
|2 : 1
|22.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|19.07.2020
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 1
|08.12.2019
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|11.08.2018
|Кубок Италии
|3-й раунд
|4 : 0
|12.08.2016
|Кубок Италии
|3-й раунд
|3 : 2
|04.03.2012
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 2
|16.10.2011
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|23.04.2011
|Италия - Серия А
|34-й тур
|4 : 2
|05.12.2010
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 3
|30.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 0
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|07.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|4 : 1
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 2
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|07.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 0
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|19
|44
| 2
Лига чемпионов
|Аталанта
|18
|41
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|17
|40
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|18
|35
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|18
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|18
|32
|7
|Болонья
|17
|28
|8
|Милан
|17
|27
|9
|Удинезе
|19
|25
|10
|Рома
|18
|20
|11
|Эмполи
|19
|20
|12
|Торино
|18
|20
|13
|Верона
|19
|19
|14
|Дженоа
|18
|19
|15
|Парма
|18
|18
|16
|Комо
|18
|18
|17
|Лечче
|18
|16
| 18
Зона вылета
|Венеция
|19
|14
| 19
Зона вылета
|Кальяри
|18
|14
| 20
Зона вылета
|Монца
|18
|10