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Лечче - Дженоа 05 Января прямая трансляция

Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
05 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Лечче
Дженоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Дженоа, которое состоится 05 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Дженоа
Генуя
30ИталияврВладимиро Фальконе
12ФранциязщФредерик Жильбер
6ИталиязщФедерико Баскиротто
19ФранциязщГаби Жан
25ИталиязщАнтонино Галло
13ДаниязщПатрик Доргу
8ТуниспзХамза Рафья
29МалипзЛассана Кулибали
75ФранцияпзБальтазар Пьерре
9ЧерногориянпНикола Крстович
7Испаниянп Тете
1ИталияврНикола Леали
59ИталиязщАлессандро Дзаноли
20ИталиязщСтефано Сабелли
13ИталиязщМаттья Бани
22МексиказщХоан Васкес
3ИспаниязщАарон Кариколь
32ДанияпзМортен Френнруп
2НорвегияпзМортен Торсбю
47ХорватияпзМилан Бадель
9ПортугалиянпВитор Оливейра
19ИталиянпАндреа Пинамонти
Главные тренеры
ИталияМарко Джампаоло
ИталияАльберто Джилардино
ФранцияПатрик Виейра
ФранцияПатрик Виейра
История личных встреч
28.01.2024Италия - Серия А22-й турДженоа2 : 1Лечче
22.09.2023Италия - Серия А5-й турЛечче1 : 0Дженоа
19.07.2020Италия - Серия А34-й турДженоа2 : 1Лечче
08.12.2019Италия - Серия А15-й турЛечче2 : 2Дженоа
11.08.2018Кубок Италии3-й раундДженоа4 : 0Лечче
12.08.2016Кубок Италии3-й раундДженоа3 : 2Лечче
04.03.2012Италия - Серия А26-й турЛечче2 : 2Дженоа
16.10.2011Италия - Серия А7-й турДженоа0 : 0Лечче
23.04.2011Италия - Серия А34-й турДженоа4 : 2Лечче
05.12.2010Италия - Серия А15-й турЛечче1 : 3Дженоа
30.12.2024Италия — Серия А18-й тур2 : 0Лечче
21.12.2024Италия — Серия А17-й турЛечче1 : 2
15.12.2024Италия — Серия А16-й турЛечче2 : 1
07.12.2024Италия — Серия А15-й тур4 : 1Лечче
01.12.2024Италия — Серия А14-й турЛечче1 : 1
28.12.2024Италия — Серия А18-й тур1 : 2Дженоа
21.12.2024Италия — Серия А17-й турДженоа1 : 2
15.12.2024Италия — Серия А16-й тур0 : 0Дженоа
07.12.2024Италия — Серия А15-й турДженоа0 : 0
01.12.2024Италия — Серия А14-й тур0 : 2Дженоа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1944
2
Лига чемпионов
Аталанта1841
3
Лига чемпионов
Интер М1740
4
Лига чемпионов
Лацио1835
5
Лига Европы
Ювентус1832
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина1832
7 Болонья1728
8 Милан1727
9 Удинезе1925
10 Рома1820
11 Эмполи1920
12 Торино1820
13 Верона1919
14 Дженоа1819
15 Парма1818
16 Комо1818
17 Лечче1816
18
Зона вылета
Венеция1914
19
Зона вылета
Кальяри1814
20
Зона вылета
Монца1810

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