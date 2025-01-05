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Рома - Лацио 05 Января прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
05 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Рома
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Лацио, которое состоится 05 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Лацио
Рим
99СербияврМиле Свилар
23ИталиязщДжанлука Манчини
15ГерманиязщМатс Хуммельс
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
3Испаниязщ Анхелиньо
17ФранцияпзМану Коне
16АргентинапзЛеандро Паредес
56БельгиянпАлексис Салемакерс
21АргентинанпПауло Дибала
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
11УкраинанпАртём Довбик
94ИталияврИван Проведель
77ЧерногориязщАдам Марушич
34ИспаниязщМарио Хила
13ИталиязщАлессио Романьоли
30ПортугалиязщНуну Тавареш
6ИталияпзНиколо Ровелла
8ФранцияпзМаттео Гендузи
7НигерияпзФисайо Деле-Баширу
18ДаниянпГустав Исаксен
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
11АргентинанпВалентин Кастельянос
Главные тренеры
ИталияКлаудио Раньери
ИталияМарко Барони
История личных встреч
06.04.2024Италия - Серия А31-й турРома1 : 0Лацио
10.01.2024Кубок Италии1/4 финалаЛацио1 : 0Рома
12.11.2023Италия - Серия А12-й турЛацио0 : 0Рома
19.03.2023Италия - Серия АСерия А. 27-й турЛацио1 : 0Рома
06.11.2022Италия - Серия АСерия А. 13-й турРома0 : 1Лацио
20.03.2022Италия - Серия А30-й турРома3 : 0Лацио
26.09.2021Италия - Серия А6-й турЛацио3 : 2Рома
15.05.2021Италия - Серия А37-й турРома2 : 0Лацио
15.01.2021Италия - Серия А18-й турЛацио3 : 0Рома
26.01.2020Италия - Серия А21-й турРома1 : 1Лацио
29.12.2024Италия — Серия А18-й тур1 : 1Рома
22.12.2024Италия — Серия А17-й турРома5 : 0
18.12.2024Кубок Италии1/8 финалаРома4 : 1
15.12.2024Италия — Серия А16-й тур2 : 0Рома
12.12.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й турРома3 : 0
28.12.2024Италия — Серия А18-й турЛацио1 : 1
21.12.2024Италия — Серия А17-й тур1 : 2Лацио
16.12.2024Италия — Серия А16-й турЛацио0 : 6
12.12.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й тур1 : 3Лацио
08.12.2024Италия — Серия А15-й тур0 : 1Лацио
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Серии A: «Рома» — «Лацио». Начало римского дерби запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1944
2
Лига чемпионов
Аталанта1841
3
Лига чемпионов
Интер М1740
4
Лига чемпионов
Лацио1835
5
Лига Европы
Ювентус1832
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина1832
7 Болонья1728
8 Милан1727
9 Удинезе1925
10 Рома1820
11 Эмполи1920
12 Торино1820
13 Верона1919
14 Дженоа1819
15 Парма1818
16 Комо1818
17 Лечче1816
18
Зона вылета
Венеция1914
19
Зона вылета
Кальяри1814
20
Зона вылета
Монца1810

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