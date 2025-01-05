Рома - Лацио 05 Января прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
05 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Лацио, которое состоится 05 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Лацио
Рим
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|3
|зщ
|Анхелиньо
|17
|пз
|Ману Коне
|16
|пз
|Леандро Паредес
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|21
|нп
|Пауло Дибала
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
|11
|нп
|Артём Довбик
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|30
|зщ
|Нуну Тавареш
|6
|пз
|Николо Ровелла
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|7
|пз
|Фисайо Деле-Баширу
|18
|нп
|Густав Исаксен
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Марко Барони
История личных встреч
|06.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|10.01.2024
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 0
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 0
|19.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 27-й тур
|1 : 0
|06.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 13-й тур
|0 : 1
|20.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|3 : 0
|26.09.2021
|Италия - Серия А
|6-й тур
|3 : 2
|15.05.2021
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 0
|15.01.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|3 : 0
|26.01.2020
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|5 : 0
|18.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 1
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 0
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 0
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|16.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 6
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 3
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Серии A: «Рома» — «Лацио». Начало римского дерби запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|19
|44
| 2
Лига чемпионов
|Аталанта
|18
|41
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|17
|40
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|18
|35
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|18
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|18
|32
|7
|Болонья
|17
|28
|8
|Милан
|17
|27
|9
|Удинезе
|19
|25
|10
|Рома
|18
|20
|11
|Эмполи
|19
|20
|12
|Торино
|18
|20
|13
|Верона
|19
|19
|14
|Дженоа
|18
|19
|15
|Парма
|18
|18
|16
|Комо
|18
|18
|17
|Лечче
|18
|16
| 18
Зона вылета
|Венеция
|19
|14
| 19
Зона вылета
|Кальяри
|18
|14
| 20
Зона вылета
|Монца
|18
|10